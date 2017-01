La Bisbal d´Empordà: les precipitacions omplen el riu Daró

Les precipitacions abundants que ha deixat el temporal de gregal han omplert els rius, rieres i torrents gironins. El Daró, un riu habitualment subterrani, baixava generós ahir al seu pas per la Bisbal d'Empordà. Imatges com aquestes s'han repetit a diferents punts de la demarcació. A la ciutat de Girona per exemple, el riu Onyar baixava ahir pels volts del migdia a 22.000 litres per segon, més de 20 vegades més que habitualment.