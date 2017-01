Demà pot nevar en poblacions situades a 300 metres

Demà pot nevar en punts de les comarques de Girona situats a només 300 metres d'alçada. Una situació que arriba després de cinc dies de temporal, que han provocat destrosses al litoral i inundacions. Les darreres nevades han endeixat emblanquinades les muntanyes de les Salines-Bassegoda i l'Albera amb neus a serres com el Puig Neulós. La millora de les condicions climatològiques les feien ahir visibles des la major part de la plana de l'Alt Empordà.

La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya assegura que a partir del matí s'esperen precipitacions disperses a punts de la meitat est de Catalunya.

Algunes d'aquestes seran en forma de neu i és que la cota de neu baixarà dels 600 als 400 metres, si bé localment podrà arribar fins als 300 metres.

Hi ha poblacions com Olot que encara enguany no han viscut cap enfarinada que podrien rebre la primera nevada de l'any, segons han informat els meteoròlegs de RAC1.

Les precipitacions que no siguin de neu localment aniran acompanyades de calabruix o neu granulada. I durant la tarda, segons el Meteocat, no es descarta que vagin acompanyades de tempesta a la tarda.

La primera nevada a cotes situades més avall del Pirineu es va donar el 14 de gener. La neu va fer acte de presència i va deixar teulades i alguns carrers enfarinats, com a Ripoll, Sant Joan de les Abadesses o Sant Hilari Sacalm.

La de demà però s'espera que sigui més intensa en zones de la Catalunya central que no pas a l'àrea de Girona.