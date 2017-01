Endesa fa treballs de millora en una línia de mitjana tensió al Ripollès

Endesa ha enllestit recentment els treballs de renovació de dos seccionadors aeris en una línia de mitjana tensió en una zona muntanyosa als afores de Ripoll, per uns de nous amb interruptors tecnològicament més avançats. L'objectiu és millorar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric als més de 10.000 clients de la comarca del Ripollès.

Els treballs, que s'han realitzat en una la línia de mitjana tensió a 25 kV, han consistit en la substitució de dos seccionadors aeris instal·lats en dues torres elèctriques separades uns 500 metres de distància. Per poder realitzar les tasques s'ha necessitat l'ajuda d'un helicòpter, ja que l'orografia de la zona és bastant abrupta i de difícil accés. Els seccionadors són els equips mecànics de maniobra que interrompen i tanquen els circuits elèctrics i que, per tant, fan la funció d'aïllar les instal·lacions en cas de produir-se una incidència. Aquests, s'han substituït per uns altres dotats d'un gas de característiques especialment aïllants i d'una tecnologia més segura i robusta que l'anterior.