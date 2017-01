Guinó deixa la direcció del PDeCAT per seguir com a alcalde de Besalú i diputat

L'alcalde de Besalú i diputat al Parlament, Lluís Guinó, deixarà la direcció del PDeCAT. Guinó ho farà juntament amb tres altres membres de la cúpula del partit (Elsa Artadi, Albert Batet i Montse Candini), que també abandonaran el lideratge –només sis mesos després d'assumir-lo– per complir el règim d'incompatibilitats. El motiu és que els estatuts del PDeCAT estableixen que els dirigents poden ostentar un màxim de dos càrrecs, siguin orgànics o electes. En el cas de Guinó, dimitint de la direcció, podrà seguir tant d'alcalde com de diputat. «Deixaran la direcció després del consell nacional del proper dissabte 28 de gener», va avançar ahir la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, que no va aclarir com es procedirà a substituir-los. «Nosaltres comuniquem aquesta decisió per respecte als consellers nacionals i a la resta de persones de l'executiva», va apuntar Pascal.

«Els honora la seva coherència i la capacitat de tirar endavant en moments complicats, quan alguns han volgut estar més pendents d'algunes capelletes o familietes que res més», va valorar la coordinadora del partit. La direcció del PDeCAT –que va ser escollida per primàries a finals de juliol de l'any passat– està formada per 12 persones i amb la renúncia de Guinó, Artadi, Batet i Candini plega un terç dels seus membres. «Se'ns va donar una responsabilitat com a executiva i estem tirant endavant el mandat que se'ns va donar. Queda fer partit i crec que hem de seguir treballant en aquesta línia», va sentenciar Pascal, que va tornar a insistir que el procediment de substitució es farà públic aquest mateix dissabte en el marc del consell nacional. «Sempre hem dit que complirem els estatuts», va posar de manifest la coordinadora del partit.

Munté va deixar l'escó

Els quatre dirigents que ara incompleixen el règim d'incompatibilitats tenen els següents càrrecs: Guinó és alcalde de Besalú, diputat i responsable de món local; Artadi és directora general de coordinació interdepartamental i responsables d'estudis i projectes del partit; Batet és alcalde de Valls, diputat i responsable d'implantació amb nous sectors; Candini és alcaldessa de Calella, diputada i responsable de relació amb les institucions. En canvi, la vicepresidenta del PDeCAT i consellera de la Presidència de la Generalitat, Neus Munté, que també estava afectada pel règim d'incompatibilitats, la setmana passada va deixar l'escó al Parlament.

En el cas de Guinó, Artadi, Batet i Candini al final han decidit –no sense certa sorpresa– abandonar la cúpula del partit, malgrat que fa unes setmanes tot apuntava que algun d'ells preveia demanar una excepció al règim d'incompatibilitats. Un fet que havia generat certes reticències dins del PDeCAT.