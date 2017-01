ICV fa sis propostes per al concurs de la gestió dels Banys Vells de Banyoles

El grup d'ICV-Independents de Banyoles ha presentat sis propostes per al concurs de la gestió dels Banys Vells de la ciutat. Es tracta d'unes accions que, segons va avançar ahir la formació, ara es debatran per incorporar-les al plec de clàusules o com a possibles millores de l'espai.

El cas és que al ple del mes de març de l'any passat es va fer una pròrroga del contracte al concessionari de l'espai dels Banys Vells. Llavors, ICV va acceptar la pròrroga amb l'objectiu que a l'estiu hi pogués haver servei de restauració i que, posteriorment, es negociés el nou concurs de la concessió.

Per això, la formació ha explicat que ara està negociant amb l'equip de govern de CiU la incorporació de les següents propostes: eliminar o reduir la tanca exterior dels Banys Vells, convertir l'espai de restauració en un espai d'interpretació i contractar persones amb risc d'exclusió laboral o social, entre altres mesures.