L´ACA perd 2 contenciosos per incomplir amb la Garrotxa

L´Agència Catalana de l´Aigua (ACA) ha perdut dos litigis amb el Consell Comarcal de la Garrotxa. Es tracta de contenciosos per incompliment de convenis valorats en uns 660.000 €. El 2012, el Consell Comarcal va aprovar recórrer la decisió de l´ACA d´extingir un acord de col·laboració en matèria de sanejament d´aigües residuals urbanes. Les obres es van fer, però les va acabar pagant el Consell Comarcal.

El desacord estava en quina de les dues administracions (Consell Comarcal o ACA) s´havia de fer càrrec d´obres de sanejament fetes a la comarca entre els anys 2006 i 2008. L´argument del Consell era que els canvis i retards en els projectes es justificaven amb solucions tècniques i i retards en les expropiacions imputables a l´ACA.

El president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona (PDeCAT), ha concretat que l´acord deixava molt clar que l´Agència Catalana d´Aigua s´havia compromès per escrit a fer i finançar els equipaments en qüestió. A més, va assenyalar que no van complir amb les dates pactades per temes propis, sense que hi tingués res a veure el Consell Comarcal. Espona ha indicat que li ha sabut greu haver hagut d´arribar al contenciós amb una agència del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Així mateix, ha recordat que coneix els tres darrers consellers de Territori , amb els quals comparteix partit. Això no obstant, considera: «Em van escollir per defensar els interessos del Consell Comarcal de la Gar­rotxa i és el que he fet». Ha precisat que el resultat dels contenciosos li ha suposat una injecció de moral.

Al ple del Consell Comarcal, Espona va demanar a l´Agència Catalana de l´Aigua que no presenti recursos a les sentències. Va dir: «Seria perdre el temps i els diners».

Josep Guix (PSC) va lamentar que el Consell Comarcal hagués hagut de tirar endavant un contenciós contra l´ACA. Va retreure que són dos ens del mateix color polític i que havien d´haver optat per una altra solució. Espona li va respondre que la seva obligació va més enllà dels clubs polítics i que és estar al costat dels interessos de la comarca.

Acabada una bon part del pla de sanejament de la comarca, els equipaments més demanats són les depuradores de la Vall d´en Bas i de Riudaura.

La depuradora de la Vall d´en Bas és de molta necessitat per les aigües del Fluvià en el pas d´Olot i la depuradora de Riudaura ha estat una reclamació de l´Ajuntament i els veïns en els darrers anys. En estius calorosos s´han queixat de males olors.