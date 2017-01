Lamuà aposta per un «lideratge coral» en la nova executiva del PSC gironí

Un partit amb un «lideratge coral». El nou primer secretari de la federació del PSC de les comarques gironines i diputat al Congrés, Marc Lamuà, ha presentat una executiva que busca ser una cúpula «coordinada» formada per «gent valuosa de diferents edats i procedències». La nova direcció, que aquest cap de setmana es va aprovar amb el suport del 97,74% –«que és suficientment ampli»– de la militància socialista de la demarcació de Girona, es mostra bel·ligerant contra els «hiperlideratges». Així ho posa de manifest Lamuà, que considera que el congrés que va celebrar el PSC gironí va tenir «una voluntat d'unitat i de tirar endavant» de manera «enfortida». Per fer-ho, el primer secretari ha format una executiva que incorpora persones dels diferents àmbits de la formació.

Malgrat tot, subratlla que no es tracta d'una direcció «de consens per pacificació» i afegeix que la cúpula del partit pretén remarcar «la vàlua de tothom», amb els seus «matisos». «El nostre objectiu principal ha estat fer una executiva molt funcional, amb dedicacions concretes», explica Lamuà, que es marca l'aposta de «reconnectar amb els electors». Així, destaca que la direcció s'estructura en uns grups «més dinàmics» amb la finalitat que treballin «fora dels plenaris» de la pròpia executiva. Sota la idea de fer «una actualització del sistema de funcionament», la direcció es divideix «en quatre grans blocs».

D'entrada, l'executiva disposa del grup d'organització. Qui va fer tàndem amb Lamuà a les primàries a la primera secretaria, el primer tinent d'alcalde de Castell-Platja d'Aro, Maurici Jiménez, passa a ser el secretari d'organització del PSC gironí. L'adjunta a la secretaria d'organització és Cristina López, que va ser la cap de llista socialista al Senat per Girona a les dues últimes eleccions generals. Pel que fa a la figura de portaveu, l'ocupa la tinenta d'alcalde de Girona, Sílvia Paneque. També forma part del bloc d'organització Francisco Pastor com a secretari de formació i Alfons Jiménez com a secretari d'estudis i programes.

Un altre grup de la direcció socialista és per a la política municipal. Encapçalat pel regidor de la Bisbal d'Empordà Òscar Aparicio i l'alcalde de Torroella de Fluvià, Pere Moradell, «aquest bloc busca la coordinació de les diferents persones del territori», exposa Lamuà, per «arribar amb garanties a tothom de forma més ràpida». L'executiva també disposa del bloc d'acció política i sectorial, que lidera el regidor de Figueres Pere Casellas i l'alcalde de Biure, Martí Sans, «que ha d'ajudar a generar material», com –per exemple– «mocions». Pel que fa al grup de coordinació interparlamentària, el nou secretari del bloc és el diputat al Parlament, Rafel Bruguera, amb l'objectiu de «compartir iniciatives parlamentàries a tots els nivells».

Catalanisme i memòria històrica

Així mateix, la nova direcció del PSC gironí disposa d'altres blocs de més innovadors, com el grup d'impuls catalanista i la secretaria de memòria històrica. L'exsubdelegat del Govern de l'Estat a Girona Francesc Francisco-Busquets encapçala l'impuls catalanista, per «vertebrar actuacions, com actes i manifests, enfocats a enriquir aquest camp», explica Lamuà. De fet, fa poc menys d'un any, Francisco-Busquets ja va impulsar un document –juntament amb altres integrants del partit– per reivindicar el catalanisme dins la formació. Paco Gálvez lidera la secretaria de memòria històrica, ja que Lamuà considera que «la memòria històrica és indissociable del socialisme».

El congrés del cap de setmana també va aprovar que el nou president del consell de federació del PSC de les comarques gironines sigui el militant històric Josep Quintanas i va avalar una comissió permanent de finances formada per la regidora de Blanes Pepa Celaya, el regidor de Calonge Arturo Prades i Francina Planellas. Finalment, la militància socialista va donar el vistiplau que els representants gironins al consell nacional del PSC, siguin Maurici Jiménez, Consol Cantenys, Mingo Álvarez, Lluís Sanjuan, Marisol Perea, Dolors Hernández, Larbi Hlal i José Fernández Celada. Cantenys –alcaldessa de Vilafant– va ser l'única altra aspirant (juntament amb Lamuà) a la primera secretaria del PSC gironí tot i que va retirar la seva candidatura, abans de la votació de les primàries, per la falta d'avals.