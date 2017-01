El mar es torna a empassar passejos marítims de la Costa Brava

El mar s'ha tornat a «menjar» els passejos marítims de la Costa Brava. El temporal de gregal que va assotar la província el cap de setmana va tornar a deixar unes estampes habituals al litoral, si bé en aquests casos la força de l'aigua ha actuat amb contundència.

A Calonge l'Ajuntament va fer una primera avaluació del cost que tindran les tasques de neteja i reparació dels efectes del temporal d'aquest cap de setmana. Els càlculs inicials estimen que el cost total podria arribar a 50.000 euros. El temporal d'aquests dies ha causat diversos desperfectes en els serveis de les platges, si bé la major part del cost serà la neteja, tant del passeig Josep Mundet de Sant Antoni com de les platges, especialment la de Torre Valentina.

L'alcalde de Calonge, Jordi Soler, valora aquest temporal «com un dels més importants que hem viscut en els darrers anys», i explica que «les tasques de neteja per tornar a deixar les platges a punt s'allargaran diverses setmanes. Ara la prioritat serà retirar la sorra del passeig de Sant Antoni per tornar-lo a obrir al trànsit». Pel que fa a les rieres, la pluja ha posat a prova el funcionament del cabal de les diferents rieres del municipi, i no hi ha hagut cap incidència remarcable.



Blanes torna a la normalitat

A poc a poc, Blanes torna a la normalitat, després que aquests darrers dies els efectius d'emergència –Protecció Civil i Policia Local- han viscut pendents de controlar les possibles conseqüències que podia provocar el temporal de mar, vent i pluja.

Ahir al matí els efectius de Nora, l'empresa encarregada de la neteja municipal, ja van començar a treballar sobre el passeig Cortils i Vieta, el tram del passeig més afectat per l'acumulació de sorra. A partir de les 5 del matí, els efectius de Nora ja van començar a feinejar sobre aquests trams.

Com que es tractava d'una zona molt delimitada –entre el carrer Muralla i la plaça Catalunya, així com un altre tram molt concret a tocar del carrer Ample–, el consistori va decidir destinar-hi tres màquines que van iniciar les tasques més a fons, retirant i escombrant la sorra del damunt. Posteriorment, pels volts de quarts de 10 del matí, es va completar la feina amb cinc operaris més que, amb l'ajuda de pales i escombres, van fer la neteja manual pels voltants de les zones inaccessibles per a les màquines.

D'aquesta manera, a les 11 del matí la zona del passeig Cortils i Vieta que aquests darrers dies havia quedat colgada de sorra i deixalles arrossegades per la força del mar ja va quedar neta i expedita. Paral·lelament, un altre grup de màquines i operaris de Nora també van començar les tasques de neteja d'una altra de les zones afectada per l'acumulació de sorra: diversos trams del passeig de S'Abanell i, en especial, a tocar del carrer Mercè Rodoreda, a la zona turística.

Per altra banda, a Lloret l'aigua va arribar fins al passeig marítim i també a la platja de Fenals, arrossegant sorra i aixecant trams sencers dels passejos, fet que va obligar el consistori a tallar-hi temporalment l'accés al trànsit. Segons Nova Ràdio Lloret, ahir el centre de la vila es va veure afectat per una apagada de llum.



Gestió de la platja dels Griells

I al Baix Empordà, el cap de Costes a Girona, Jordi Planella, va mantenir ahir matí a Torroella de Montgrí, una reunió de treball amb representants polítics i tècnics de l'Ajuntament i de l'EMD de l'Estartit per tractar diversos temes relacionats amb la gestió del front marítim municipal, com la regressió de la platja dels Griells, la continuïtat del passeig entre els Griells i la Pletera o la millora del passeig de la platja Gran, entre d'altres qüestions.

La trobada coincideix amb el temporal i dona continuïtat als contactes iniciats el passat octubre, quan l'Estat va iniciar les obres de rehabilitació del passeig del Molinet. En aquell moment, Ajuntament i Costes van comprometre's a mantenir una reunió el mes de gener, passades les festes nadalenques, per fer un seguiment de temes d'interès mutu.

Planella ha reiterat el seu compromís per trobar una solució definitiva, més enllà de les aportacions de sorra i de les reparacions que es fan a l'escullera. Ha reconegut que és plenament conscient de la situació i ha insistit que treballarà insistentment perquè s'executi una solució definitiva a mitjà termini.

En aquest sentit, Planella va recollir l'estudi tècnic que va redactar l'associació per a la recuperació de la façana litoral, en el qual es tracten diferents propostes per frenar la regressió de la sorra i garantir la seguretat del passeig.

Paral·lelament, el temporal també va deixar els camps negats, a causa de la forta pluja. En aquest sentit, aquesta ha estat una bona notícia per als agricultors dels arrossars de la zona de Pals i per a d'altres cultius.