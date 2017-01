Les pluges abundants multipliquen el cabal dels rius i les rieres

Les abundants quantitats de pluja que han caigut a les comarques gironines aquest cap de setmana han fet augmentar notablement el cabal dels rius.

Segons les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), ahir el volum d'aigua a les conques fluvials era diverses vegades més elevat que de costum. El Ter, el riu més gran de la província, baixava ahir a uns 18 metres cúbics per segon (18.000 litres) al seu pas pel pont de la Barca de Girona, sis cops més que els 3 m3/s habituals.

A Castelló d'Empúries l'aigua baixava a 12 metres cúbics per segon, és a dir 12 cops més ple que abans del temporal de gregal. La imatge es va repetir arreu del litoral i prelitoral gironí. A la Bisbal d'Empordà, per exemple, el riu Daró (que normalment és invisible des de la superfície) baixava ple pel centre de la vila. I a Girona ciutat, l'Onyar, que flueix a 0,5 metres cúbics/segon es va convertir en un riu de gairebé 20 metres cúbics per segon.

Protecció Civil va mantenir activada l'alerta del Pla Especial d´Emergències per Inundacions a Catalunya Inuncat pel temporal marítim amb fort onatge que es va mantenir aquest dilluns més restringit a la meitat nord.

Per la seva part, el Servei Meteorològic va mantenir la previsió de temporal marítim tant per a ahir com també per a avui. Encara durant tot el dia d'avui hi haurà notable mar de fons de component est i les onades poden continuar superant els 2,5 metres (maregassa) a qualsevol punt del litoral excepte el Baix Penedès, Tarragonès i Baix Camp, on l'onatge millorarà substancialment.

A l'Alt i Baix Empordà les onades podran continuar superant els 4 metres d´alçada. Encara es poden produir algunes incidències a causa d´aquest fort onatge, tot i que serien de menys gravetat que el cap de setmana.

El temporal que afecta de valent les comarques de Girona des de divendres ha deixat registres de precipitació molt destacables.

A Cadaqués, fins ahir al matí, ja portaven acumulats més de 194,4 litres per metre quadrat. Aquesta quantitat es deu sobretot a la pluja que va caure diumenge durant el dia i que va provocar moltes incidències a la demarcació. Precisament, a Cassà de la Selva van caure 184 litres, a Torroella del Montgrí 183 i a Roses 124,4, dels quals 95,5 només es van registrar aquest diumenge. En relació amb el fort onatge, al cap de Begur es van registrar onades entorn als 6,5 metres d'alçada, amb un pic màxim de gairebé 11 metres, segons recull EFE.



Dimecres, bossa d'aire fred

De cara a avui el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que el temporal tendirà a desaparèixer per donar pas a una treva, que tanmateix durarà poc. A partir de demà una bossa d'aire fred s'instal·larà just a sobre de Catalunya i podria deixar nevades a cotes baixes.