La població de vespa asiàtica es consolida a la Garrotxa

El Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa ha realitzat durant els darrers mesos del 2016 més de 50 atencions ciutadanes i ha localitzat una vintena de nius de vespa asiàtica a la zona. La presència d'aquesta espècie invasora es va confirmar per primera vegada a la zona l'any 2013 i actualment, asseguren, es troba en fase d'expansió i període de consolidació. L'ens ha rebut avisos de la seva presència a Olot i a diversos municipis de la comarca.

L'espècie va començar la seva expansió a França i el Nord d'Espanya l'any 2010 tot i que no va ser fins al 2013 quan es va localitzar per primera vegada a la Garrotxa. Ara, els experts asseguren que ja es troba en fase d'expansió i de consolidació en aquest territori. En aquest sentit, recorden que l'insecte és fàcil d'identificar perquè sol mesurar entre 2 i 3 centímetres, té un cos fosc i una banda groga al final i construeix nius de grans dimensions, amb forma esfèrica i els situa a les parts altes dels arbres.

Des de l'Ajuntament d'Olot recorden que a l'hivern és quan més nius es localitzen però que no es retiren perquè estan abandonats i el cicle d'aquesta vespa és d'un any i, per tant, ja no es reutilitzaran. Al març, però, les reines s'activen, comencen a fer nous nius i noves colònies de vespes obreres, que són les responsables, durant l'estiu, de fer créixer el niu. A partir setembre i fins desembre, les noves femelles fecundades (futures reines) s´enterren, la resta de vespes es moren, i torna a començar el cicle.

Per això, l'estratègia d'actuació l'Ajuntament i el Consorci se centrarà durant l'inici del bon temps amb la retirada d'aquestes construccions en espais públics que puguin suposar un risc. Pel que fa als nius que es trobin en propietats privades, remarquen que la intervenció recau sobre el propietari.

L'Ajuntament assegura que a partir d'ara caldrà avaluar els impactes sobre la biodiversitat i l'economia causats per la presència de la vespa, veure com s'arriba a l'equilibri entre aquesta espècie i el territori així com la seva naturalització.