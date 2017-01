Els 50 alumnes de Camprodon atrapats a Ripoll per la neu passaran la nit a un hotel

Una cinquantena d'alumnes de tercer i quart de primària de l'escola Doctor Robert de Camprodon que han quedat atrapats a Ripoll per la neu passaran la nit en un hotel de la població.

El Consell Comarcal ho ha decidit perquè les carreteres estan impracticables i per garantir la seguretat dels petits. També ha demanat als pares que no els vagin a buscar perquè estan "en perfectes condicions". Els alumnes venien d'haver estat d'excursió a Barcelona i la nevada els ha enxampat quan tornaven a casa en l'autobús escolar.

Han passat la tarda a l'edifici del Consell Comarcal on han berenat i han mirat dibuixos. Per ells l'experiència és "com unes colònies", ha explicat l'Alexandre, un dels mestres dels nens. El president del Consell Comarcal, Joan Manso, ha explicat que demà s'ha suspès el transport escolar a tota la comarca.