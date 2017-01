Alerta per nevades en cotes baixes

Avui pot nevar en punts de les comarques de Girona situats a només 300 metres d'altura. Una situació que arriba després de cinc dies de temporal, que han provocat destrosses al litoral i inundacions. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya apunta que des d'aquest matí s'esperen precipitacions disperses a punts de la meitat est de Catalunya. Algunes d'aquestes seran en forma de neu i és que la cota baixarà dels 600 als 400 metres, si bé localment podrà arribar fins als 300 metres. Hi ha poblacions com Olot que encara enguany no han viscut cap enfarinada que podrien rebre la primera nevada de l'any, segons va informar ahir RAC1.

Les precipitacions que no siguin de neu aniran acompanyades de calabruix o neu granulada. Durant la tarda, segons el Meteocat, no es descarta que vagin acompanyades de tempesta. Les últimes nevades que han caigut durant els darrers dies han deixat emblanquinades les muntanyes de les Salines-Bassegoda i l'Albera amb neu a serres com el Puig Neulós.

El dia d'ahir va ser més fred, sobretot a les comarques d'interior i de muntanya. A la Vall d'en Bas i a Olot els registres van caure sota zero, fins als 0,4 graus negatius. A Puigcerdà es va arribar als 0,6 sota zero. A Girona ciutat el matí també va ser més fred, ja que es venia de 5,1 graus de mínima de dilluns i els termòmetres van caure fins als 0,4 positius. Al Pirineu, les mínimes també van caure sota zero.



ERC reclama un pla d'ajudes

En paral·lel, ERC va registrar ahir al Senat una moció en què es demana declarar «immediatament» el litoral mediterrani i de les illes Balears com a zona catastròfica. La finalitat, segons defensa la formació, és engegar un pla d'ajudes per a ajuntaments que hagin vist danyat el seu espai urbà arran del temporal marítim dels últims dies. El grup parlamentari republicà a la cambra alta també sol·licita procedir a les tasques de restitució i restauració del litoral i de les platges afectades, a part d'engegar un pla que compti amb la participació de tots els actors institucionals així com col·lectius afectats (com la pesca i el turisme). Aquesta moció s'ha treballat entre els diferents càrrecs electes d'ERC a les comarques gironines.