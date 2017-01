Concentració a Blanes per protestar per la mort de la nena de vuit anys

Concentració de veïns de Blanes per protestar per la mort de la nena de 8 anys que ve perdre la vida mentre esperava una ambulància.

L'acte es va convocar ahir i ha comptat amb unes 200 persones. La manifestació s'ha portat a terme al barri de la Plantera i ha servit per denunciar l'actual situació de la sanitat a Catalunya.

La concentració s'ha convocat a través de xarxes socials i el punt de partida és la plaça Cáceres del barri de la Plantera.

L'àvia de la petita també ha volgut ser present a la mobilització ciutadana. Ha assegurat que la seva néta estava "sana" i que la família no s'explica què va passar. La dona ha posat en dubte que la investigació oberta pel Departament de Salut aclareixi què va passar realment. "Volem que s'aclareixi amb la investigació però s'aclarirà el que vulguin que s'aclareixi", ha criticat i ha assegurat que "els més dèbils mai sabran la veritat".

La família, d'origen uruguaià, viu al barri de Quatre Vents de Blanes. L'àvia també ha apuntat que podrien haver traslladat la nena amb una ambulància medicalitzada en comptes d'esperar que arribés la pediàtrica. D'aquestes unitats específiques n'hi ha dues que donen servei a tota Catalunya i estan a Barcelona.

"Ha estat un cop molt dur, molts dels nostres fills han anat al col·legi amb ella, i ha estat mol dur passar de veure-la jugar amb normalitat a no veure-la més", ha afegit Imma Recio.

Un altre dels manifestants, Carles López, ha explicat que ha decidit sumar-se a la mobilització ciutadana perquè és par i es posa en la pell de la família. "Em poso en la situació de la família, amb el patiment que està passant, i el que hem de fer és fer-los costat", ha afirmat.

Els veïns carreguen contra la situació de l'hospital comarcal de Blanes i asseguren que no reben un tractament adequat, sobretot arran de la reorganització que ha concentrat part de les especialitats (com pediatria o cirurgia) a l'hospital de Calella. "Van buidant l'hospital, no tenim res, no tenim recursos i ho acabem pagant tots", ha conclòs Recio.