Convergència i Unió se separa en dos grups a la Garrotxa

Convergència i Unió -en el darrer ple del Consell Comarcal de la Garrotxa- va donar per acabada una presència que voltava els 30 anys. Els 9 representants de l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) són el Partit Demòcrata de Catalunya (PDeCAT) i els 5 representants d'Unió Democràtica de Catalunya (UDC) són els Demòcrates per Catalunya i Independents de la Garrotxa.

El president del Consell Comarcal, Joan Espona (PDeCAT), va donar compte dels canvis de nom i va explicar els motius. Va indicar que hi havia hagut canvis a CDC i a UDC. Va explicar: «Hi va haver un congrés i hi ha tota una denominació nova». Va exposar: «Es creen 2 partits nous, que estan formats pels mateixos consellers comarcals». Va resumir que el grup de CDC passava a ser PDeCAT i que UDC passava a denominar-se Grup Comarcal de Demòcrates de Catalunya i Independents de la Garrotxa. Va considerar que l'única condició necessària per fer el canvi de nom és que els noms nous no es puguin confondre amb els de la resta de grups comarcals: ERC, CUP i PSC.

En el torn d'opinió, el PSC i ERC van indicar estar d'acord amb el canvi de denominació. Això no obstant, Lluís Rubió CUP) va observar que el grup Demòcrates per Catalunya i Independents de la Garrotxa no s'ha presentat mai a caps comicis. Va precisar que ni tan solament van formar llistes als pobles de la comarca. Rubió va preguntar perquè continuaven amb el mateix NIF d'Unió Democràtica de Catalunya, si són un altre partit. Va dir: «Per tant nosaltres no ho podem avalar, perquè hi veiem una estratègia electoralista i pensem que són dos partits diferents». Jordi Alcalde (Grup Comarcal de Demòcrates de Catalunya i Independents de la Garrotxa) va reconèixer que són un altre partit-. Va dir: «Som una escissió d'Unió» i va indicar que Unió Democràtica de Catalunya està en vies de desaparèixer. Alcalde va explicar que havien demanat a la secretària per si era legal mantenir el NIF i ella els havia indicat que era legal.