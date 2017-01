La Diputació també troba a faltar l´aportació privada a l´ens d´impuls de l´aeroport

Fa una setmana, a un ple extraordinari de la Diputació de Girona, el president de la corporació, Pere Vila, es va mostrar «incomprès» per la nul·la aportació dels patrons privats –la Cambra de Comerç i la FOEG– per aconseguir que el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG) surti del concurs de creditors. Aquesta situació gairebé es va repetir ahir al ple ordinari del gener de la institució, quan Vila va considerar que l'aportació de la Cambra a l'Associació per a la Promoció i el Desenvolupament de les Comarques Gironines (AGi) –l'ens dedicat a impulsar l'aeroport de Girona– podria ser més elevada.

Vila va fer aquesta valoració després que el diputat provincial de la CUP, Lluc Salellas, critiqués al torn de precs i preguntes que la contribució de la Cambra –una de les parts privades– a l'AGi hagués estat de 108 euros anuals el 2016. Salellas va apuntar que aquesta quantitat només suposa el 0,18% del pressupost de l'any passat de l'AGi. El 2016, la resta d'aportacions a l'ens van ser les següents: Aeroports de Catalunya –la Generalitat– va contribuir amb 38.217 euros (63,71%), Agència Catalana de Turisme –un altre òrgan del Govern català– amb 9.068 euros (14,99%) i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona –un ens dependent de la Diputació– amb 13.104 euros (21,66%). «Nosaltres celebraríem que la Cambra fes més aportacions», va afirmar ahir Vila.

També al torn de precs i preguntes, quan Salellas va preguntar per l'auditoria –que va fer pública la CUP– que detecta irregularitats al Patronat de Turisme, el president de la Diputació va exposar que s'està redactant un informe sobre la situació a aquest ens. Vila va avançar que el document inclourà «mesures correctores» i va reiterar que Ramon Ramos seguirà dirigint el Patronat de Turisme.



Més ajuts als municipis

En paral·lel, el ple de la corporació va aprovar ahir augmentar fins als 14,3 milions d'euros el fons de cooperació econòmica i cultural als municipis. Així, la partida augmenta en 1,3 milions (respecte a l'any passat). Aquest fons és la línia de subvencions de la Diputació als ajuntaments amb la dotació més elevada i enguany es modifiquen aspectes de les bases, com el sistema de càlcul del repartiment. El punt va prosperar amb el suport de l'equip de govern de CiU i de tots els grups de l'oposició (ERC, PSC i IdS) menys la CUP, que es va abstenir.