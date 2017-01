Un fals client avalua la qualitat del servei als centres de treball de Mifas

Qualsevol dels negocis que Mifas gestiona a les comarques de Girona pot rebre la visita d'un fals client que n'avaluarà la qualitat per tal d'informar a l'associació i millorar el servei. Aquesta tasca la realitzarà una figura denominada «client misteriós», que Mifas ha incorporat en un projecte per potenciar els seus centres especials de treball, juntament amb la contractació de dos orientadors i un prospector laboral. Per dur-lo a terme, el grup compta amb una subvenció de la Confederació empresarial espanyola de l'economia social (Cepes).

Mifas ha aconseguit una de les primeres subvencions de Cepes, un organisme intermig del Programa operatiu d'inclusió i economia social, cofinançat pel Fons Social Europeu. L'entitat gironina, dedicada a les persones amb discapacitat, va presentar el projecte «Enfortiment dels Centres Especials de Treball del Grup Mifas», pressupostat en 49.545,45 euros; la meitat dels quals (24.772,72) es cobrirà amb l'ajuda i la resta amb fons propis –tot i que preveu buscar més finançament extern.

La subvenció atorgada al projecte, que s'ha posat en marxa aquest gener i s'allargarà fins al desembre, ha permès contractar tres tècnics –dos orientadors laborals, un prospector– i un «client misteriós». La funció d'aquest últim serà actuar com si fos un client comú de les diferents línies de negoci de Mifas, valorar-ne el funcionament i elaborar un informe que l'entitat utilitzarà per introduir-hi millores.

Durant la seva visita a l'establiment, el «client misteriós» comprarà un producte, farà preguntes als treballadors, es fixarà en el tracte rebut i en el temps d'espera o registrarà una queixa, sempre sense identificar-se i amb l'objectiu de fer una anàlisi qualitativa del servei. Mifas va explicar que aquesta figura és «molt necessària per poder valorar el nivell de qualitat que oferim als nostres clients» i, així, «poder millorar tant el servei com la qualitat laboral».

Els centres especials de treball de Mifas inclouen la gestió d'aparcaments, zones blaves i serveis de grues municipals, el control de recintes tancats, serveis tecnològics, botigues i quioscos, consergeries i serveis administratius i, també, una benzinera.

En l'actualitat, el 70% dels seus treballadors són persones amb discapacitat. El president de Mifas, Albert Carbonell, va explicar que «estem intentant potenciar-los perquè són una font molt important del seu ingrés al món laboral». Ell mateix va argumentar que «si tenim línies de negoci propi podem contractar moltes persones amb discapacitat, alhora que pot ser un pas intermedi per inserir-los al món laboral ordinari».

A banda de la contractació del «client misteriós», la subvenció de Cepes permetrà crear un itinerari individual d'inserció laboral per a cada treballador, tal com va destacar Mifas. Així com realitzar un acompanyament inicial de la persona, per tal d'ajudar-la a adaptar-se al seu lloc de feina, i un seguiment posterior mitjançant visites, trucades telefòniques i atenció individualitzada. El programa es completa amb formació en noves tecnologies, habilitats socials i d'altres recursos que siguin d'utilitat per a cadascuna de les feines.