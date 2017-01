L'alcalde parla amb Comín, dona detalls del cas i es retracta després

Una de les primeres institucions a reaccionar ahir a la notícia, va ser l'Ajuntament de Blanes, qui al matí va emetre una nota informativa aportant una sèrie de detalls sobre el cas, que va rectificar hores més tard. En el primer comunicat, difós a un quart d'una del migdia, el consistori blanenc exposava els detalls de la conversa telefònica mantinguda per l'alcalde, Miquel Lupiáñez (PSC), amb el conseller de Salut, Antoni Comín.

Segons l'Ajuntament, Comín va explicar al batlle que per traslladar la nena des de l'hospital de Blanes fins a l'hospital Josep Trueta de Girona «no calia una ambulància pediàtrica, i hauria estat suficient amb una UCI medicalitzada, ja que la pacient estava controlada i estabilitzada». També, que el conseller va confirmar a l'alcalde que el resultat de l'autòpsia indicava que la nena va «morir víctima d'una sèpsia generalitzada» i que la investigació clouria «en breu».

En la nota institucional, es precisava que el conseller va assegurar que Salut ja havia obert un expedient informatiu per «determinar i dirimir responsabilitats» i que va expressar que «la focalització» que es feia del SEM com a «culpable del procediment no és atribuïble a aquest servei».

Finalment, el comunicat explicava que Lupiáñez també havia parlat amb la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) -que gestiona l'hospital de Blanes- la qual, segons l'Ajuntament, va defensar l'actuació dels seus professionals i que es «van seguir els protocols establerts per tractar la pacient».

Unes tres hores més tard, però, el consistori es va fer enrere i va rectificar tota la informació donada en el primer comunicat, tret de la confirmació, per part de Comín, de l'obertura d'un expedient informatiu destinat a determinar i derimir les responsabilitats del cas. Segons el nou document institucional, en el qual es va puntualitzar que la conversa va ser «privada», l'alcalde va negar que el titular de Salut li hagués avançat «cap conclusió preliminar» sobre eventuals responsabilitats, que li hagués fet «cap valoració» sobre el tipus de dispositiu sanitari que ha d'intervenir en un cas d'aquesta naturalesa, ni tampoc cap valoració sobre l'actuació dels diferents dispositius sanitaris –inclòs el SEM- que van intervenir en el cas. Lupiáñez també va negar que Comín li hagués comunicat el resultat de l'autòpsia, perquè, segons el batlle, «està pendent de resultats definitius», ni que la investigació acabés ahir mateix.

En la nova nota, el consistori va «lamentar» que «l'error de comunicació» causes «confusions i equívocs» amb relació al cas. Així mateix, va reiterar que els pares de la nena han demanat discreció pel dolor que estan patint, així com silenci, un escrupolós respecte i que no s'especulés més sobre el que ha passat a la seva filla. Finalment, el comunicat afegia que «els únics canals de comunicació vàlids» són els del Departament de Salut.



«Mea culpa»

Després de tot aquest embolic, Lupiáñez va explicar a Diari de Girona que tot plegat va ser fruit «d'una errada» personal i va fer una crida «a la prudència i el respecte» fins a conèixer els resultats de l'expedient informatiu que està elaborant Salut. «Sóc novell i s'ha acabat fent ressò del que ara no és important» va dir Lupiáñez. En aquest sentit, l'alcalde blanenc va recordar que la institució dona tot el seu suport a la família i en la «cerca de la veritat» del que ha passat. «Ara toca estar al costat dels pares i del seu germà, que té 14 anys» va afegir Lupiáñez, qui va avançar que ja ha programat una entrevista amb la CSMS per tenir més informació relacionada amb la mort de la petita de vuit anys.