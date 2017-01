L'equip de govern de Sant Julià de Ramis aprova dividit el pressupost municipal

L'equip de govern de Sant Julià de Ramis ha aprovat dividit els pressupostos municipals. Els dos regidors de Medinyà 1972-Entesa van emetre el seu vot contrari per discrepàncies amb algunes partides dels comptes durant el ple celebrat dilluns.

La resta de l'equip de Govern format per l'alcalde i tres edils més (ERC), i les dues regidores no adscrites (que anteriorment formaven part del grup de CiU) van votar a favor, de manera que finalment el pressupost van poder tirar-se endavant.

Les discrepàncies entre els socis s'emmarquen en el context del procés d'independència de Medinyà respecte Sant Julià de Ramis. Els pressupostos d'aquest any són els primers que compten amb dues partides completament separades per cada poble. En el repartiment de les despeses Medinyà assumia una part del deute global de Sant Julià, una operació assumida per les dues parts. El punt de conflicte arriba pels ingressos de venda d'uns terrenys, els beneficis dels quals passaven a formar part integrament del pressupost de Sant Julià de Ramis.

Medinyà 1972-Entesa va lamentar que part d'aquests ingressos no s'incloguéssin també al pressupost de Medinyà, tal i com s'havia fet amb el deute, ja que entenien que l'operació tenia el seu orígen molt abans del procés de separació dels dos municipis.

El regidor de Medinyà 1972-Entesa, Sixte Galià va afirmar que els seus socis havien de ser «conseqüents», i si Medinyà es quedava amb part del deute, «també és lògic que pugui optar a una part dels beneficis». També va lamentar que no era just que Medinyà assumís només les despeses però en canvi quedés fora de la repartició dels ingressos.



Puigtió reclama «coherència»

Per la seva banda l'alcalde de Sant Julià, Marc Puigtió, es defensava reclamant «coherència» als seus companys d'equip i subratllava que en el context d'una separació cada municipi havia de gestionar els seus comptes. «Medinyà també té terrenys disponibles i els pot vendre sense que els beneficis s'incloguin en les partides de Sant Julià. Això sempre i quan els solars siguin d'aprofitament urbanístic, com és el cas dels terrenys del Golf», va explicar. A més, també va recordar que durant els pressupostos del 2016 la venda d'aquests terrenys ja hi estava inclosa i Entesa hi va votar a favor.

Puigtió va alertar que si els seus socis votaven en contra, això suposaria una pèrdua de confiança que podria comportar la sortida del Govern del grup de Medinyà.

La reunió que els dos socis van mantenir hores abans del ple per arribar a un acord "in extremis" no va tenir èxit i durant el ple el vot d'Entesa va ser negatiu. Tanmateix, va demanar mantenir-se a l'equip de Govern perquè entenien que encara hi havia molta feina a fer en relació al procés de separació. Posteriorment, el batlle i el seu equip van mantenir una segona reunió per consensuar una posició respecte als seus socis. Puigtió va optar per mantenir la coalició. «Encara hi ha molt camí per fer plegats», justificava. «Crec que durant el ple van entendre el nostre punt de vista i volem que segueixin al nostre costat fins el 2019», va reclacar.



Els comptes de 2017

El pressupost de 2017 se situa en 3.230.000 euros, xifra que suposa un increment de 300.000 respecte els comptes de l'any anterior. En el cas de Sant Julkià de Ramis, l'Ajuntament descaca l'augment del 20% de les partides destinades a l'ajut a les famílies (serveis socials), esport i joventut i promoció econòmica.

«Volem augmentar els serveis al municipi i estar, encara més, al costat dels veïns, dels comerços i de les empreses», explica Puigtió.

Altres punts destacats són les obres d'una part de l'urbanització del SAU 4 per poder entregar el solar de la futura escola a Ensenyament; la realització d'una nova plaça al centre del poble (situada entre el centre cívic i l'escola).