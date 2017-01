Llagostera votarà a què destina 40.000 euros del pressupost

La compra de robots pedagògics per a les escoles Puig de les Cadires i Lacustària, la programació setmanal de sardanes per als mesos d'estiu, condicionar la vorera del carrer Ramal fins al carrer Panedes, il·luminar el tram del carril bici entre el Parc de l'Estació i la cruïlla de la carretera de Sant Llorenç, il·luminar el corriol entre la plaça Mas Sec i el carrer Donzelles, millorar el cablejat elèctric del carrer Barcelona i crear un eslògan per a Llagostera són les set propostes que l'Ajuntament de Llagostera sotmetrà a votació popular a partir d'aquesta setmana.

Les votacions es podran fer presencialment amb la utilització d'unes butlletes que es repartiran casa a casa, o bé telemàticament, des de l'espai de participació ciutadana de llagostera.cat. Per votar és necessari estar empadronat a Llagostera i tenir 16 anys en endavant. Les votacions es podran fer fins al proper 20 de febrer a les 15 hores. Els resultats de la votació es donaran a conèixer a finals del mes de febrer i es publicaran al web de l'Ajuntament.



Prop de 40 propostes

Durant el procés de participació ciutadana que va iniciar-se el passat mes de novembre, van recollir-se un total de 40 propostes, 14 de les quals van repetir-se i 15 van ser descartades, ja sigui perquè accedien dels 40.000 euros de pressupost, per no se competència municipal o bé perquè ja estan previstes d'incloure's al pressupost municipal.

«Les 26 propostes acceptades han estat prioritzades inicialment, pels mateixos ciutadans que van participar en el taller participatiu a finals d'any i validades posteriorment, política i tècnicament, des de l'Ajuntament» tal i com va explicar el regidor d'hisenda Ramon Soler.

Per altra banda, L'Àrea de Promoció Econòmica i Pla de Barris de l'Ajuntament de Llagostera ha preparat una nova programació de cursos i tallers ocupacionals per al primer semestre del 2017.

Soler va explicar que «aquesta nova programació està pensada per gent desocupada i també per a persones amb feina que volen millorar el seu treball i capacitats». En aquest sentit s'ha programat diversos cursos i tallers destinats a millorar les competències i habilitats de les persones amb perspectives de crear el seu propi negoci, treballadors i càrrecs directius d'empreses i comerç.

L'oferta formativa consta de 21 cursos estructurats en 6 grans àmbits que van des de les noves tecnologies a l'emprenedoria i millora d'habilitats personals.