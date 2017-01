Millo insta Puigdemont a comprar més ambulàncies pediàtriques en comptes d'anar a Brussel·les

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha instat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a comprar ambulàncies pediàtriques en comptes d´anar a Brussel·les per "no dir res de nou". En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha considerat que això seria més útil que gastar-se els diners de la Generalitat per fer la conferència al Parlament Europeu. Així mateix, Millo ha afegit que té "un risc molt alt de fer el ridícul" que Puigdemont defensi a Europa que farà el que li sembli amb independència de les normes democràtiques. "És tant com dir que se li´n refot el que diguin". Millo ha afirmat que el 95% dels eurodiputats no van anar a la conferència i ha considerat "absolutament normal" la carta de González Pons als eurodiputats populars.

"Es gasten diners de la Generalitat per a aquest viatge i hi havia 15 persones a la comitiva. Tot això ens costa diners i temps. Puigdemont també es podria dedicar a visitar els passadissos d´hospitals i a comprar més ambulàncies medicalitzades per a la pediatria. Hi ha coses que podria fer que són més útils per als catalans que anar a fer un míting a Brussel·les per explicar el que ja sabem, perquè no ha dit res que no porti dient en el darrer any", ha manifestat Millo.

El Departament de Salut i el Síndic de Greuges han obert una investigació pel cas d´una nena de 8 anys que va morir a l´hospital de Blanes mentre esperava una ambulància pediàtrica per traslladar-la a la UCI de l´Hospital Trueta de Girona.