Activen l'alerta per la nevada intensa a la Garrotxa i el Ripollès

S'ha activat la fase d'alerta del pla Neucat i es demana restringir els desplaçaments en els moments en què nevi amb més intensitat. Alguns gruixos destacats són els que s'han recollit a Sant Pau de Segúries (Ripollès), amb 16 centímetres, a Puigcerdà, amb 8, o a Albanyà (Alt Empordà), amb 6. A Ripoll ha calgut acollir 50 alumnes de Camprodon que tornaven d'una excursió a Barcelona i que no han pogut arribar a casa.



En concret, els nens s'estaran a la sala de plens de l´Ajuntament de Ripoll. La neu dificulta la circulació a diverses carreteres del Ripollès. En aquesta sala de plens del consistori també hi ha quatre alumnes d´educació especial, entre ells dos de Sant Joan de les Abadesses, una de Sant Pau de Segúries i un altre de Llanars. Està previst que si les carreteres milloren les properes hores tots ells puguin tornar a casa, però sinó l´Ajuntament els buscarà allotjament per passar la nit.



Així mateix, a Camprodon, on s'han suspès les classes i s'ha activat el transport escolar per retornar els alumnes als seus pobles, també hi ha dos escolars de Molló que no poden tornar a casa per dificultats amb la neu. A més, segons s'ha informat a Protecció Civil des del Consell Comarcal, els alumnes de Molló, Setcases i Salarsa s´han quedat a les escoles fins que s´han netejat les carreteres. S´ha activat transport escolar amb vehicles 4x4 per als alumnes de Gombrèn, Queralbs, Pardines i Campelles.



Els Consells Comarcals també han informat d'afectacions al servei de transport escolar a la Garrotxa, concretament als centres Verntallat de la Vall d'en Bas i Joan Maragall de Santa Pau, on s´ha avançat la sortida del transport escolar. A més, l´Ajuntament d´Olot ha suspès les classes de tots els centres de la ciutat que realitzen cicles formatius i també de l´Escola Oficial d´Idiomes.





?? Després d'analitzar la situació, decidim SUSPENDRE el ?? transport escolar de demà a tot el #Ripollès. #NeuCat ? pic.twitter.com/InXG69Ci9B „ Consell Comarcal (@CCRipolles) January 25, 2017

S'intensifica la nevada a #Ripoll. Seguim amb el dispositiu especial de nevades del CC #Ripollès. Es complica el @transit. #NeuCat pic.twitter.com/5UuDZfZJZx „ Consell Comarcal (@CCRipolles) January 25, 2017

Neu a l'Empordà

Veure Galeria pic.twitter.com/Mvwj8bA6Oh„ Ràdio Olot (@Radiolot)





A Olot ja comencen a caure les primeres volves aquest migdia



?? Hola neu! ?????? pic.twitter.com/yREVEekM88 „ Ràdio Olot (@Radiolot) 25 de enero de 2017







A Sant Joan de les Abadesses, poc després de les 16 hores, la nevada ja era important:



Això ja comença a ser una nevada....#StJoanAb pic.twitter.com/Q6xmrMGtWM „ Danny Bermúdez (@DannyBermu) January 25, 2017







A quarts d'una del matí, el Meteocat ha ampliat les comarques catalanes on la neu pot fer acte de presència a partir dels 400 metres, entre les que hi ha el Gironès, el Pla de l'Estany i l' Alt i Baix Empordà.



Els observadors del Meteocat són els que alerten d'aquesta situació, que pot anar a més durant les primeres hores del dia.



Cauen ruixats de neu i neu granulada al NE, per ex. a Girona, la Bisbal d'Empordà i St Feliu de Pallerols. https://t.co/UFF6pznUys #meteocat „ Meteocat (@meteocat) 25 de gener de 2017



La possiblitat de neu a cotes baixes va provocar que ahir Protecció Civil posés en prealerta el pla NEUCAT per la previsió del Servei Meteorològic.



Al Berguedà el transport escolar no s´ha vist afectat a causa de la nevada i a Osona s'han avançant els horaris dels autobusos de la zona del Bisaura.Pel que fa a les carreteres afectades, a un quart de set el Servei Català de Trànsit (SCT) informava que n'hi havia dues de tallades, vuit on és obligatori portar cadenes i dues on no poden circular vehicles pesants.Les vies tallades són la BV-5119, en concret l'accés des de Fogars de Montclús al Parc del Montseny (Vallès Oriental), i la GIV-4016 entre Planoles i Toses (Ripollès).Calen cadenes a la BV-4024 de Guardiola de Berguedà a Coll de Pal (Berguedà), a la BV-4243 de Castellar del Riu cap a Rasos de Peguera (Berguedà); a la C-162 a Alp (Cerdanya); a la GI-400 a Alp (Cerdanya); a la GI-404 a Das, a l'enllaç amb la GI-400 (Cerdanya); a la GIV-4082 a Alp (Cerdanya); a la GIV-5264 entre Llanars i Setcases (Ripollès), i a la C-38 de Sant Joan de les Abadesses a Molló (Ripollès).També hi ha el pas restringits a camions a la N-260 a Fontanals de Cerdanya (Cerdanya) i a Ribes de Freser (Ripollès) i a la C-37 entre la Vall d'En Bas i Torelló (entre la Garrotxia i Osona), per la presència de neu i gel a la calçada.Encara parlant d'afectacions viàries, cal destacar que a causa de la neu un bus de la Teisa ha sortit de la via a prop de Camprodon (Ripollès).A Ripoll s'ha intensificat la nevada a partir de les 19 hores.La neu ha agafat aquesta tarda en punts del. Ha nevat amb certa intensitat a les capitals de comarca, a, i també en altres localitats comal Ripollès i laEn altres municipis de més de 1.000 metres comla neu ha acumulat gruixos importants i aels centres han suspès les classes perquè els alumnes puguin tornar a casa seva amb el transport escolar.Consell Comarcal del Ripollés.A l'Alt Empordà, la neu ha enfarinat punts emblemàtics de la comarca com el Monestir de Sant Pere de Rodes:{C}