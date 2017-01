Activen l'alerta per la nevada intensa a la Garrotxa i el Ripollès

Protecció Civil ha activat cap a tres quarts de cinc de la tarda l´alerta del pla Neucat per la nevada intensa a la Garrotxa i al Ripollès. En general, s´acumulen aquesta hora més de cinc centímetres a molts punts de les dues comarques. En els indrets més elevats els gruixos són més considerables i a Vilallonga de Ter o a Molló (Ripollès) la neu acumula un gruix de més de 10 centímetres



La neu està agafant aquesta tarda en punts del Ripollès i la Garrotxa. Neva amb certa intensitat a les capitals de comarca, a Ripoll i Olot, i també en altres localitats com La Farga de Bebié, Vidrà, la Pobla de Lillet i Campdevànol al Ripollès i la Vall de Bianya a la Garrotxa. En aquest darrer municipi ja s´hi acumulen dos centímetres de neu.



En altres municipis de més de 1.000 metres com Molló la neu acumula aquesta hora un guix de deu centímetres i a Camprodon els centres han suspès les classes perquè els alumnes puguin tornar a casa seva amb el transport escolar.



Segons indica el Servei català de Trànsit, s´ha hagut de tallar per neu l'accés al parc del Montseny des de la BV-5119 a Fogars de Montclús, al Vallès Oriental, i la C-38 entre Sant Joan de les Abadesses i Molló. És obligatori l´ús de cadenes per circular per la la C-37 a la zona dels túnels de Bracons. En aquest sentit, Protecció Civil recomana limitar la mobilitat a les carreteres de la Garrotxa i el Ripollès per presència de neu. Hi ha màquines llevaneu treballant a la N-260, C-37 i C-152.





És obligat circular amb cadenes a la @transitn260, des de #Ripoll fins a la Vall de Bianya #Ripollès pic.twitter.com/3bj5VNhPGq „ Corisa (@CorisaMediaGrup) January 25, 2017

??La neu ja és a #Olot i cau d'aquesta manera:?? pic.twitter.com/Mvwj8bA6Oh „ Ràdio Olot (@Radiolot) January 25, 2017

Això ja comença a ser una nevada....#StJoanAb pic.twitter.com/Q6xmrMGtWM „ Danny Bermúdez (@DannyBermu) January 25, 2017

Cauen ruixats de neu i neu granulada al NE, per ex. a Girona, la Bisbal d'Empordà i St Feliu de Pallerols. https://t.co/UFF6pznUys #meteocat „ Meteocat (@meteocat) 25 de gener de 2017



Aquesta matí i migdia també s´ha vist nevar de forma feble a Manresa, Cardona o Vic i també ha caigut algun ruixat de calabruix a cotes molt baixes, per exemple a Girona, la Bisbal d'Empordà i Sant Feliu de Pallerols.

A quarts d'una del matí, el Meteocat ha ampliat les comarques catalanes on la neu pot fer acte de presència a partir dels 400 metres, entre les que hi ha el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà.

La possiblitat de neu a cotes baixes va provocar que ahir Protecció Civil posés en prealerta el pla Neucat per la previsió del Servei Meteorològic.

Està previst que les precipitacions localment siguin en forma de neu granulada/calabruix, tot i que no s´esperen acumulacions destacables.