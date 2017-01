La neu provoca les primeres afectacions viàries

Segons indica el Servei català de Trànsit, la nevada del 25 de gener ha provocat talls de carreteres. S´ha hagut de tallar per neu l'accés al parc del Montseny des de la BV-5119 a Fogars de Montclús, al Vallès Oriental, i la C-38 entre Sant Joan de les Abadesses i Molló. És obligatori l´ús de cadenes per circular per la C-37 a la zona dels túnels de Bracons. També a la N-260 entre Ripoll i la Vall de Bianya, la GI-200 a Alp i GIV-4082 a Alp. En aquest sentit, Protecció Civil recomana limitar la mobilitat a les carreteres de la Garrotxa i el Ripollès per presència de neu. Hi ha màquines llevaneu treballant a la N-260, C-37 i C-152.





De Sant joan a ripoll esta dificil de pasar¡¡ pic.twitter.com/wZ5DciOLOv „ Manel moya (@macaea) 25 de gener de 2017