Roba Amiga recull prop de 10 tones de peces de vestir el 2016 a Camprodon

El projecte de recollida, reciclatge i revenda tèxtil Roba Amiga ha reunit 9.390 quilos de peces de vestir de segona mà durant el 2016 a Camprodon, una quantitat lleugerament inferior a la del 2015, que en va recollir 9.845.

El balanç de l'últim any mostra que la recollida de roba va anar augmentant cada trimestre, tancant el primer amb 1.493 quilos, el segon amb 2.569, el tercer amb 3.093 i el quart amb 2.235.

La regidora d'Igualtat i Solidaritat de l'Ajuntament de Camprodon, Núria Mas, va assegurar que les xifres de 2016 «reforcen encara més el nostre compromís de seguir contribuint al projecte durant el 2017» i va celebrar «la conscienciació social» de la població. Núria Mas també va agrair «la valuosa tasca» de la cooperativa Roba Amiga «en favor de dues causes tan importants per al futur de la nostra societat com són la integració de les persones en risc d'exclusió i la preservació del medi ambient».