Salut diu que no es va activar la màxima prioritat perquè la nena estava en un hospital

El Departament de Salut i el Síndic de Greuges investiguen el cas de la nena de vuit anys que va morir diumenge a l'hospital de Blanes mentre esperava una ambulància pediàtrica que l'havia de traslladar a l'hospital Josep Trueta de Girona. Segons va explicar la directora general d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament, Neus Rams, en declaracions recollides per l'ACN, l'ambulància no es va activar en la màxima prioritat perquè ja estava sent atesa en un hospital. La conselleria reconeix que la pacient requeria un trasllat a un altre centre però que els professionals que la van atendre van valorar que l'hospital de Blanes podia «mantenir estabilitzada» la seva situació clínica mentre arribava la unitat del SEM des de Barcelona.

Segons va informar el Departament de Salut a través d'un comunicat que detallava la cronologia dels fets, la nena va entrar al servei d'Urgències de l'Hospital Comarcal de Blanes a les 2.33 de la matinada del 22 de gener, amb símptomes i signes que indicaven que patia una cetoacidosi diabètica i que la pediatra que la va atendre va iniciar el tractament «de forma immediata».

A les 5.52, el SEM va rebre l'avís de l'hospital de Blanes demanant un vehicle per fer el trasllat interhospitalari cap al Trueta i mitja hora més tard, a les 6.18, va confirmar l'hospital de Girona com a centre de destí.

Segons la conselleria, els pediatres del SEM i els del centre comarcal van «valorar conjuntament el cas» i van qualificar la situació com a prioritat 1 perquè estava sent atesa a l'hospital, i no prioritat 0, molt més urgent, per risc vital, que s'hagués activat si la nena hagués estat a casa o al carrer. En l'argot mèdic, la prioritat 1 vol dir que, malgrat que la pacient necessitava ser traslladada a un altre centre per al tractament, l'hospital on es trobava podia «mantenir estabilitzada la seva situació clínica» mentre arribava el vehicle medicalitzat.

L'ambulància pediàtrica, que provenia de l'hospital Vall d'Hebon de Barcelona, va arribar a l'hospital de Blanes a les 8.10 del matí, dues hores i vint minuts després de rebre l'avís, segons Salut, i no quatre, com manté el sindicat Comissions Obreres, que va denunciar el cas. Fonts del SEM van explicar dilluns que aquest interval entra dins el «temps estàndards» per a aquests serveis.

Segons Salut, l'evolució de la pacient va «desfavorable» i, tot i els intents per recuperar la nena, va acabar morint.

El Departament ha indicat que a petició dels familiars de la nena no donarà cap més informació sobre el cas fins que no hi hagi les conclusions definitives de la investigació que està duent a terme la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària de la conselleria. Segons Rams, el diagnòstic encara no és 100% segur i l'informe final trigarà uns dos mesos. Inclourà l'anàlisi de l'atenció mèdica rebuda abans dels fets, quan va anar al CAP, i també avaluarà la resposta mèdica inicial a l'hospital i el criteri per activar l'ambulància amb prioritat 1 i no 0, o la possible decisió de traslladar-la amb una ambulància convencional. A més, també analitzarà el temps de resposta del SEM.

La de Salut no és la única investigació oberta, ja que el Síndic de Greuges també ha obert una actuació d'ofici. Rafael Ribó demanarà informació a la Generalitat sobre el suposat retard de l'ambulància, i preguntarà per les característiques de les unitats pediàtriques del SEM, així com del nombre de vehicles de què diposa la sanitat catalana, ja que només n'hi ha dues a tot Catalunya, les dues amb base a Barcelona.

Paral·lelament, el Síndic de Greuges també vol informació sobre l'actuació del centre d'atenció primària que va visitar la pacient.