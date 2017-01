RoboCAT connecta la robòtica amb l´univers dalinià

La segona edició del campionat de robòtica lliure RoboCAT, que organitza l´associació El Racó dels Robotaires, connectarà el món de la robòtica amb l´univers surrealista de Salvador Dalí. La final es disputarà el 27 de maig al pavelló municipal de Vilablareix.

A dos mesos de l´inici de la primera fase (el 25 de març a Tarragona), la competició té 150 inscrits en 35 equips, repartits en les categories de Primària, Secundària i adults; una xifra que fa preveure a l´organització que s'arribarà a la seixantena de grups i als 200 participants. Abans d´arribar a la final, es duran a terme una sèrie de fases territorials a Barcelona, Tarragona, Reus, Mataró, Granollers, Vic i Castell-Platja d'Aro, ja que el dissabte 29 d'abril l'escola Els Estanys acollirà la fase gironina.

Un dels promotors de la iniciativa, l´estudiant Guillem Martínez, va remarcar el caràcter obert de RoboCAT, tot explicant que aposta per una «robòtica low cost». Això significa que hi poden competir robots construïts amb qualsevol tipus de material i plataformes perquè, tal com va apuntar Martínez, «no hi hagi barreres econòmiques per participar-hi».

Si l´estrena de la prova es va dedicar a la ciutat de Girona, enguany se centra en Salvador Dalí i el camp de competició que caldrà superar farà referència a la seva vida i obra, amb el Museu com a destí final. Guillem Martínez va destacar la voluntat dels organitzadors de transmetre el valor pel patrimoni cultural gironí. Els robots hauran de seguir una sèrie de línies, tot recollint cubs de colors diferents que representaran elements de l'univers dalinià; però procurant evitar el negre, que simbolitzarà la llagosta que feia por a l'artista. El recorregut acabarà al Museu Dalí, decorat amb l'imaginari que l'identifica.

Tot i ser un campionat basat en la robòtica, els seus creadors el plantegen com una prova interdisciplinària, perquè «també volem potenciar l'àmbit artístic i que les escoles construeixin el seu camp de proves per conèixer l'obra del pintor surrealista» –va explicar Martínez. Pel que fa a l'evolució del certamen, durant la fase classificatòria s'hauran de superar tres rondes. Després, es procedirà a una part d'aliances, amb dos camps de competició paral·lels i els finalistes col·laborant amb un equip aliat.

El Departament d´Ensenyament, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Vilablareix donen suport a RoboCAT 2017, com ja van fer en la primera edició. El director dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Josep Polanco, va argumentar que «darrere la robòtica hi ha un component educatiu molt destacat perquè ajuda a desenvolupar el raonament lògic, analític i crític». A aquest valor, hi va afegir la «motivació extra» per als estudiants que suposa treballar amb robots i la feina en equip en què es basa la competició. A més, va afirmar que el treball tecnològic que suposa «reforça les competències que volem que els alumnes assoleixin en els seus coneixements». D'altra banda, Polanco va destacar l'encaix de RoboCAT amb l'àmbit cultural i artístic, perquè «també volen fomentar la creativitat». «És un bon exemple d'una acció emprenedora», va concloure. La diputada de la Diputació de Girona, Maria Àngels Planas, i el regidor de Comunicació, Mitjans Audiovisuals i Serveis TIC de l´Ajuntament de Vilablareix, Miquel Molas, van participar en la presentació de la prova, a la qual les seves institucions donen suport. Molas va recordar que la final de RoboCAT s'emmarcarà en una fira tecnològica més àmplia, de caràcter semiprofessional.

El Racó dels Robotaires organitza RoboCAT, una associació dedicada a la divulgació de la robòtica educativa i als projectes tecnològics, els orígens de la qual es remunten a set anys enrere i a la participació de joves estudiants gironins (al voltant de l'equip Salvauth Park) en competicions de robòtica nacionals i internacionals. Tal com va recordar Guillem Martínez, El Racó dels Robotaires es va crear amb la voluntat d'arribar als centres educatius.