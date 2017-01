Els serveis de l´hospital de Blanes van patir retallades a partir del 2011 i van causar grans mobilitzacions

La retallada econòmica de 7,3 milions d'euros a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva l'any 2011, va comportar que els serveis de Ginecologia o obstetrícia (tot el procés de l'embaràs i el part) es centralitzes a l'hospital Sant Jaume de Calella. Més tard, i de manera progessiva, es van anar reorganitzant o reduint altres serveis com el de guàrdia de Cirurgia i Traumatologia, el d'ambulàncies o el de rehabilitació, entre altres. Aquestes retallades van generar grans mobilitzacions populars per la localitat selvatana.

La primera es va viure en ple agost de 2011 quan més de 2.000 persones van sortir al carrer per clamar contra les retallades aplicades pel Departament de Salut de la Generalitat, encapçalat en aquell moment per l'exconseller Boi Ruiz. Una sèrie d'accions i mobilitzacions que es van anar repetint al llarg dels anys següents a mesura que s'anaven anunciant noves retallades o reorganitzacions dels serveis de l'hospital blanenc. Es van produir recollides de firmes, acampades davant del centre sanitari blanenc o una gran manifestació que va agrupar milers de veïns de la localitat l'octubre de 2013, que van tornar a sortir als carrers de Blanes per reclamar que s'aturessin les retallades en els serveis de l'Hospital Comarcal de la Selva i per recordar la pèrdua de diferents prestacions mèdiques al centre sanitari des de 2011.



Atenció pediàtrica 24 hores

Salut va voler precisar ahir però, que aquestes retallades iniciades el 2011 no van afectar el servei de pediatria, que -segons el departament- mai ha tingut una planta a l'hospital de Blanes. Segons Salut, aquest centre disposa d'un servei d'atenció pediàtrica a urgències amb cobertura les 24 hores del dia i va recordar que la nena de vuit anys que va morir la matinada de diumenge a l'hospital va ser atesa en tot moment, per una pediatra del centre.

Així mateix, el departament va recordar que algunes de les consultes externes de pediatria es realitzen en el mateix centre hospitalari de Blanes i que només els infants que han de ser ingressats, són derivats a l'hospital de Calella o bé a l'hospital Josep Trueta de Girona. A més, segons Salut, actualment la CSMS compta amb un equip de 23 pediatres entre hospitals i atenció primària.