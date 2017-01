Auxiliars sanitaris portalliteres exerceixen de conductors d´ambulàncies del TSC

Nombrosos treballadors del Transport Sanitari de Catalunya (TSC) estan exercint de conductors d'ambulància sense tenir aquesta categoria perquè haurien acceptat rebaixar-se el rang per les suposades coaccions a les que els sotmet l'empresa. Així ho assegura l'advocat dels treballadors que han demandat l'empresa -Lluís Abelenda- qui també apunta que amb aquest sistema TSC aconsegueix «tenir conductors professionals d'ambulància a preu d'auxiliar portalliteres», el que li suposarà «un estalvi de 2,5 milions de ? al final de la concessió».

Abelenda denuncia que aquestes coaccions s'estan produint tot i estar pendent que el Jutjat Social número 2 de Girona es pronunciï respecte a la demanda de mesures cautelars sol·licitades pels empleats als quals TSC demana rebaixar-se la categoria i el sou a canvi de no perdre la feina i les condicions adquirides. Una situació que hauria provocat de moment 9 baixes per ansietat i depressió a causa «de les coaccions de l'empresa».

El darrer cas és el d'un conductor a qui l'empresa estaria trucant perquè es reincorporés a la feina però acceptés anar a treballar «de Tortellà a Campdevànol, que són 50 quilòmetres més lluny i incompleix el conveni col·lectiu».



Les coaccions

Existeixen nombrosos correus electrònics enviats pels treballadors que s'han baixat la categoria a l'Alt Empordà en què exposen clarament les hores que han exercit de conductor durant el seu torn, tot i cobrar com auxiliars portalliteres. Per exemple, n'hi ha un del passat 20 de gener dels dos empleats a l'Escala on es llegeix: «amb categoria d'ajudant. Hem fet de conductor 12 hores cadascun», o un altre del 30 de desembre passat a Llançà on una persona va fer «de conductor 24 hores, ja que el company és portalliteres».

Els demandants estan pendents que els Jutjat social decideixi si de manera cautelar els torna les categories laborals i anul·la els canvis de destí als treballadaros de les ambulàncies que ho han acceptat per la pressió de l'empresa. Abelenda indica que acceptarà la resolució judicial però entén que convindria acceptar les mesures cautelars proposades per evitar perjudicis als treballadors mentre es resolen els plets individuals.

«Què hi ha 20, 30 o 40 persones que són idiotes i s'abaixen la categoria professional? Això no cap a cap cap», pregunta retòricament l'advocat per indicar que les coaccions són evidents i s'han realitzat a través de negociacions individuals de l'empresa. «És un sense sentit, s'està dient que es fa un procediment de negociació col·lectiva perquè falten conductors en el transport sanitari urgent, s'abaixen la categoria i igualment condueixen i en el lloc dels que han mogut hi posen conductors. No entenc res. L'objectiu és que faltaven conductors? No, amb això l'empresa aconsegueix tenir conductors a preu de portalliteres», reflecteix el lletrat.

Si s'aproven les mesures cautelars, els treballadors recuperaran la categoria que tenien anteriorment. Just fins al moment en què es va realitzar un preacord no ratificat durant la negociació col·lectiva.