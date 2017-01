Comín es vanta que només Catalunya té SEM pediàtric

El conseller de Salut, Antoni Comín (JxSí), va defensar ahir que Catalunya és «l'única comunitat autònoma que té ambulàncies pediàtriques» i que en té dues. En declaracions als passadissos del Parlament en ser preguntat pel cas de la nena de Blanes, Comín va dir que es tracta d'un dispositiu «superespecialitzat» i va destacar que Catalunya és «l'excepció impositiva». «Anem per davant de la resta de l'Estat», va etzibar. A més, va detallar que va ser durant l'època de retallades, en concret el 2011, quan es va passar de tenir una ambulància fixa i una de mòbil a tenir-ne dues. D'altra banda, el conseller va rebutjar que es pugui «parlar d'error» en la gestió del cas o en la determinació de la prioritat a l'hora d'enviar l'ambulància infantil. «L'expedient informatiu no està tancat i no precipitarem cap conclusió» va avisar, tot detallant que els efectius van trigar el temps que estableix el protocol per a un cas de prioritat 1. A més, va voler concretar que la mort de la nena «es va produir quan els pediatres del SEM ja eren a l'hospital de Blanes», i per a Comín, aquest «és un fet rellevant a tenir en compte».

Picabaralla política



D'altra banda, el cas de la nena de Blanes es va convertir ahir en el motiu de la picabaralla política entre el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo (PP) i el portaveu de JxSí, Jordi Turull. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Millo va instar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a comprar ambulàncies pediàtriques en comptes d'anar al Parlament Europeu a Brussel·les per «no dir res de nou». «Es gasten diners de la Generalitat per aquest viatge i hi havia quinze persones a la comitiva. Tot això ens costa diners i temps. Puigdemont també es podria dedicar a visitar els passadissos d'hospitals i a comprar més ambulàncies medicalitzades per a la pediatria» va dir Millo.

El primer a respondre va ser el portaveu de JxSí, Jordi Turull, que va demanar al delegat del Govern espanyol que es disculpi públicament per haver vinculat la conferència a Brussel·les d'aquest dimarts amb la mort d'una nena a Blanes. «Traspassen tota línia permesa de la demagògia» va dir Turull, qui les va qualificar de «baixesa moral».

També el conseller de Salut va criticar la declaració de Millo, dient que «no es pot fer una utilització política ni demagògica d'un cas com aquest». «Són declaracions molt preocupants, molt inquietants», va dir el conseller, tot cridant Millo a tenir «responsabilitat i rigor» en parlar del cas.