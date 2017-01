El II RoboCAT connecta la robòtica i Salvador Dalí

Martínez (segon per l´esquerra) explicant el funcionament.

Martínez (segon per l´esquerra) explicant el funcionament. aniol resclosa

La segona edició del campionat de robòtica lliure RoboCAT, que organitza l'associació El Racó dels Robotaires i celebrarà la final el 27 de maig a Vilablareix, connectarà el món de la robòtica amb l'univers surrealista de Salvador Dalí.

A dos mesos de l'inici de la primera fase –el 25 de març a Tarragona–, la competició té 150 inscrits en 35 equips de Primària, Secundària i adults; pel que l'organització confia arribar a la seixantena de grups i superar els 200 participants. Abans d'arribar a la final, al pavelló de Vilablareix com l'any passat, es duran a terme fases territorials en diferents ciutats catalanes; la gironina es disputarà el 29 d'abril a l'escola Els Estanys, de Castell-Platja d'Aro.

Un dels promotors de la iniciativa, l'estudiant Guillem Martínez, va remarcar el caràcter obert del RoboCAT, que aposta per una «robòtica low cost». Això implica que hi poden competir robots construïts amb qualsevol tipus de materials i plataformes. Si l'estrena de la competició es va dedicar a la ciutat de Girona, ara se centra en Dalí i el camp de competició que els participants hauran de superar farà referència al seu imaginari, amb el Museu com a destí final. El director dels Serveis territorials d'Ensenyament –que dóna suport a l'esdeveniment, igual que la Diputació i l'Ajuntament de Vilablareix, Josep Polanco, va destacar els valors educatius de la proposta.