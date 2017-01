L'àvia de la nena que va morir a Blanes dubta que Salut «aclareixi» els fets

L'àvia de la nena de vuit anys, que va morir diumenge a l'hospital de Blanes mentre esperava una ambulància pediàtrica que la traslladés a l'hospital Josep Trueta de Girona, va posar en dubte ahir que la investigació oberta pel Departament de Salut aclareixi què va passar realment. «Volem que s'aclareixi amb la investigació però s'aclarirà el que vulguin que s'aclareixi», va criticar Olga, l'àvia de la menor. «Els més dèbils mai sabran la veritat», va afegir.

La familiar de la petita va fer aquestes declaracions durant una concentració ciutadana a Blanes, que va aplegar unes 200 persones. Segons va assegurar la dona, la seva neta estava «sana» i mai havia tingut cap malaltia més enllà de «refredats i grips», motiu pel qual la família no s'explica què li va provocar la mort, atribuïda per la Generalitat a una cetoacidosi diabètica. L'àvia de la nena també va lamentar que s'esperés tant de temps l'arribada d'una ambulància pediàtrica –de les quals n'hi ha dues unitats a tot Catalunya– des de Barcelona i va apuntar que «podien haver-la portat a Girona en una normal o nosaltres en el nostre propi cotxe». Cal recordar que segons la Conselleria de Salut, la unitat de suport vital avançat pediàtric va arribar al centre hospitalari blanenc dues hores i vint minuts després de rebre l'avís.

Tot i això, la dona va evitar parlar sobre possibles denúncies i va puntualitzar que els pares estan «destrossats». Per això, va demanar respecte per la família, que és d'origen uruguaià i viu al barri de Quatre Vents de Blanes.

L'àvia de la petita va estar acompanyada ahir per unes 200 persones provinents de Blanes, Lloret de Mar o Tordera, que es van aplegar al barri de la Plantera per acudir en el que, inicialment, havia de ser una reunió ciutadana per decidir futures mobilitzacions. «Ha vingut moltíssima gent i hem decidit ajornar la reunió fins diumenge» va explicar ahir una de les organitzadores, Rosa Pelado, qui va afegir que els veïns, espontàniament, van proclamar consignes contra les retallades sanitàries que –segons van relatar– han afectat el centre hospitalari blanenc els darrers anys. «Que retallin en sous de polítics o de futbolistes, però no en sanitat i educació» va dir Pelado. «Els CAP tanquen les urgències a la nit, de manera que només queda l'Hospital Comarcal, amb un metge i quatre infermeres per a vuit poblacions» va criticar una altra de les organitzadores de la reunió, Dolores Flores, qui va afegir que se senten «abandonats», abans de llegir un manifest de denúncia.



Futures mobilitzacions

De moment, les organitzadores de l'acte d'ahir -Rosa Pelado, Dolores Flores i Sandra Marcos- tenen previst constituir una plataforma ciutadana destinada a lluitar contra el model sanitari català actual i a organitzar manifestacions i mobilitzacions. «Ens reunirem diumenge a porta tancada al centre cívic de Mas Moixa per decidir els detalls» va dir Pelado, qui va recalcar que tenen clar que aquesta plataforma serà «només» ciutadana. «No volem que en formi part cap partit polític perquè són ells els que fan les coses malament» va dir l'organitzadora, avançant que volen fer grans manifestacions davant de l'Hospital Comarcal i de l'Ajuntament de Blanes i «si es pot», una altra a la Conselleria de Salut a Barcelona. «Una desgràcia com aquesta no es pot repetir, s'ha d'evitar» va puntualitzar Rosa Pelado.