La neu i la presència de gel afecta nou carreteres de l'interior de Girona

L'endemà de la nevada que ha afectat sobretot les comarques de la Cerdanya, Ripollès i la Garrotxa té com a protagonista les afectacions viàries i la suspensió de rutes del transport escolar ens alguns punts de les comarques d'Interior.



D'entrada, segons informa el Servei Català de Trànsit, ja no hi ha cap via tallada per la presència de neu, tot i que durant la nit s'ha mantingut restringit el pas de vehicles la via que va de Planoles a Tosses (GIV-4016) es troba.



En aquests moments, a les nou del matí, hi ha afectacions a la xarxa viària per la neu que obliguen a circular amb cadenes en sis carreteres de la demarcació de Girona. En tres més, hi ha trams en els quals per l'acumulació de neu i la presència de gel pot provocar plaques de gel o de neu.



A la N-260, a la collada de Toses, s'ha restringit els pas de vehicles de tercera categoria. En concret, el tram que va de Fontanals de Cerdanya a Ribes de Freses-



Les vies on és obligatori l'ús de cadenes es concentra a les comarques que ahir es van veure més afectades. Per exemple, des d'ahir és obligatori utilitzar-ne a la GI-400 al seu pas per Alp i a la GI-404 a Das en un tram de dos quilòmetres.



També cal utilitzar aquest sistema si es vol circular pel Ripollès entre Sant Joan de les Abadesses fins al coll de Coubet, es tracta d'un tram d'onze quilòmetres de la GI-521. La resta de vials són més secundaris com la via que va de Camprodon a Molló (GIV-5223) o la de Beuda a Besalú (GIV-5234) entre altres.



Cal circular amb precaució per la presència de plaques de neu o gel en a la GIV-5411, a Arbúcies o també per la collada de Toses.



Les màquines llevaneus han treballat de valent durant la nit així com els serveis municipals de molts ajuntaments que ahir a la tarda es van veure sorpresos per la nevada.



Gruixos de neu de fins a 30 centímetres al Ripollès

Al Ripollès : 30 centímetres a Molló, 18 centímestres a Gombrèn i 17 centímetres a Planoles

: 30 centímetres a Molló, 18 centímestres a Gombrèn i 17 centímetres a Planoles A la Cerdanya : 19 centímetres a Puigcerdà i 15 centímetres a Das

: 19 centímetres a Puigcerdà i 15 centímetres a Das A la Garrotxa: 3 centímetres a Santa Pau

Afectacions en el transport escolar

Ens informen que la restricció al trànsit als túnels Sant Esteve @ajuntamentbas NO es realitzarà avui. Els túnels SE estaran oberts. „ CC Garrotxa (@CCGarrotxa) 26 de gener de 2017



Desorientat al Matagalls

Pel que fa a sortides dels serveis d'emergències, cal destacar que els Bombers van treballar ahir a la tarda tarda en la recerca d´una persona desorientada quan feia la ruta de baixada del Matagalls, al Montseny. L´home, de 76 anys, feia la ruta, juntament amb tres companys més, de tornada per la zona del coll Pregó i Coll Bordoriol quan es va desorientar i els va perdre la pista.



La trucada d´emergència la van rebre a dos quarts de dues del migdia i, immediatament, es van mobilitzar sis dotacions dels Bombers, incloses unitats de comandament i especialistes del Grup d´Actuacions Especials (GRAE). La unitat GRAE va localitzar l´excursionista pels volts de les sis de la tarda en bon estat de salut.

Demà pluja a tot arreu

Les, segons el Meteocat s'han donat a :Una nevada que va deixar imatges com aquestes:Aquesta situació ha provocat també que el transport escolar s'ha vist afectat i també l'activitat d'alguns centres. AMentre que segons informa el Consell Comarcal de la Garrotxa hi haque s'han vist afectades. Per exemple, la ruta de transport escolar entre Riudaura i Olot, que fan servir els alumnes de secundària que van a l'Institut la Garrotxa, ha quedat anul·lada. També s'ha anul·lat la ruta escolar a Oix. Els autobusos només arribaran a la parada del parador de Castellfollit de la Roca i giraran. Aquesta incidència afecta els alumnes de l'escola de Montagut i als alumnes de secundària que es desplacen a estudiar a l'Institut de la Garrotxa.Per la seva banda, el Centre de Control de Carreteres ha informat queAl Ripollès les escoles obriran a mig gas perquè es desconeix si els professors i els alumnes podran arribar als centres.A la Cerdanya, també es manté el transport escolar. A la ciutat de Puigcerdà s'ha acumulat un gruix de 19 centímetres de neu i a Llívia, 30.Un altre efecte de la nevada és queque havien anat d´excursió ahir a Barcelona, davant la intensitat de la nevada, van haver d´l, acollits pel Consell Comarcal.El telèfon d´emergències 112 de Catalunya ha rebutderivades de la neu durant la tarda d´ahir i fins a les nou d´aquest matí. La majoria d´aquestes han estat per incidències de trànsit. El 21% de les trucades s´han fet des del Ripollès (28), 17 trucades des del Berguedà, 15 des d´Osona i 14 trucades des de la Garrotxa i 13 des de la Cerdanya.Per municipis, el telèfon 112 ha rebut 15 trucades des de Sant Joan de les Abadesses i cinc trucades amb origen a la Vall de Bianya, també cinc des de Guardiola de Berguedà, des de Berga, Sant Quirze de Besora i d´Alp.La previsió meteològica apunta que al llarg del dia s'obriran. Una petita treva, ja que demà les precipitacions seran generals.