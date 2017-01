Nou protocol al Trueta per reduir la claustrofòbia durant les ressonàncies

L´hospital Josep Trueta de Girona ha posat en marxa un nou protocol per fer front a la claustrofòbia que pateixen alguns pacients quan han d´entrar en un aparell de ressonància magnètica d´alta qualitat. El nou protocol, que es basa en un treball multidisciplinari i en el tracte personalitzat a l´usuari, ha permès reduir més d´un 90% les proves d´imatge d´alta qualitat que es deixaven de fer a causa de l´ansietat.

I és que l´angoixa que genera en alguns pacients el fet d´entrar a l´aparell de ressonància magnètica fa que a vegades s´opti per realitzar la prova en altres equips de ressonància oberts. Aquests, però, ofereixen una qualitat d´imatge molt menor i, en algunes ocasions, obliga a repetir la prova mèdica, indiquen des del Trueta.

Per disminuir aquestes situacions, un equip multidisciplinari liderat per l´Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) -que gestiona el servei de Diagnòstic i MEdicina Nuclear a l´hospital Trueta- ha desenvolupat aquest sistema d´abordatge que, en sis mesos, ha permès reduir un 92% els casos en què el pacient no se sotmet a la prova d´alta qualitat per culpa de l´ansietat.

L´actuació s´ha realitzat en 134 pacients a qui s´havia programat una ressonància oberta adduint que patia claustrofòbia. Dies abans de la prova, se´ls va contactar per telèfon, informant-los dels detalls del procés i de la importància d´obtenir unes imatges d´alta qualitat.

Durant l´atenció prèvia també se´ls explicava quin equip de professionals els assistiria i se´ls van oferir algunes ajudes contra l´angoixa, com per exemple, la música ambiental per a relaxar-se, la possibilitat d´estar acompanyats mentre dura la prova diagnòstica, el coneixement prèvi de la sala de ressonància magnètica o l´opció de rebre medicació ansiolítica. Per aconseguir un millor confort dels pacients, s´ha adquirit una nova màquina de ressonància magnètica, amb una cabina més ampla i amb més il·luminació.



Tracte individualitzat

Cada any, l´Institut de Diagnòstic per la Imatge realitza al Trueta unes 160.000 proves d´imatge. Segons les dades del centre, entorn d´un 10% d´aquestes proves per la por dels pacients a romandre durant uns minuts dins d´una màquina de ressonàncies.

Els responsables del nou protocol del Trueta -personal administratiu, tècnic i mèdic- expliquen que es tracta d´escoltar els temors dels pacients, de donar-los temps i d´oferir-los alternatives en la posició que adopten dins l´aparell.

El dia de la prova un professional rep personalment el pacient, l´acompanya dins la sala i li comenta tots els detalls que permeten la realització de la prova amb la màxima qualitat d´imatge.

El resultat ha estat que s´ha minimitzat al màxim el nombre de pacients que no s´han pogut sotmetre a la prova per motius d´angoixa, i només s´han hagut de fer proves de més baixa resolució en el 8% dels casos previstos inicialment.

D´aquests, el 36 % s´han fet proves per obtenir imatges de la columna vertebral, un 23% de braços i cames, el 19% de crani, un 13% de tòrax i un 9% de cap i coll. Dels 134 pacients estudiats, el 64% era la primera vegada que se sotmetia a una prova de ressonància magnètica, tot i l´angoixa inicial, el 65% d´aquests pacients se l´han fet sense necessitat d´estar acompanyats dins la sala.

Només en el 17% dels casos s´ha administrat un ansiolític al pacient, per reduir-li la sensació de claustrofòbia.

Els bons resultats de l´aplicació del protocol es basen en l´homogeneïtat de la informació que es dona als pacients des del primer moment i en el tracte personalitzat, asseguren des del Trueta.

Les imatges obtingudes en totes les proves han estat d´alta qualitat i s´ha evitat que calgués repetir-les, cosa que probablement hauria fet falta si s´haguessin practicat en equips oberts i, per tant, de menor qualitat.