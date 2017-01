Un pedòfil d'Olot afronta 30 anys de presó per amenaçar vuit menors a Facebook

El fiscal demana 30 anys de presó i una multa de 12.000 euros per a un veí d'Olot que va amenaçar vuit noies menors d'edat a través del Facebook per aconseguir imatges pornogràfiques. Les víctimes tenien entre 12 i 17 anys. L'any 2013, l'acusat utilitzava diversos perfils falsos i enviava sol·licituds d'amistat a les víctimes fent servir noms com 'Marc Sole', 'Cristina Sánchez', 'Albert Guino', 'Fran Alvarado', 'Carla Ruiz' o 'Quiero ser modelo'.

Un cop contactava amb les menors, les convencia perquè li enviessin fotos i vídeos de contingut sexual, en algunes ocasions es va arribar a fer passar per treballador d'una agència de models. Quan aconseguia les imatges, amenaçava les víctimes amb fer-les públiques a Internet si no li n'enviaven més.