Ribó: «No puc entendre que cap governant jugui amb la vida d'un infant»

El Síndic de Greuges, Rafel Ribó, ha lamentat la petició que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va fer al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè comprés més ambulàncies pediàtriques arran de la mort de la nena de 8 anys a Blanes. "No puc entendre que cap governant jugui amb la vida d'un infant i amb una situació tan dramàtica", ha criticat Ribó durant una entrevista aquest dijous al matí a 'Els matins de TV3'. El Síndic ha explicat que han obert una actuació d'ofici per investigar què ha passat a Blanes i ha assegurat que "seria fàcil dir que ha fallat un professional o un altre" i ha defensat "que no s'han d'extreure conclusions precipitades". A més, ha detallat que ja s'han estat fent algunes recomanacions respecte al funcionament del transport sanitari.

"Lamento com a persona i com a síndic que cap governant jugui amb la vida d'un infant i amb una situació tan dramàtica", ha assegurat Ribó referint-se a les declaracions del delegat del govern espanyol a Catalunya. "Entenc que els que representen els governs, han de ser més rigorosos a l'hora d'utilitzar aquests arguments", ha reflexionat en veu alta. "És indigne d'un càrrec institucional arribar a aquests nivells", ha reblat Ribó.

Pel què fa a la investigació del cas de la nena de Blanes, Ribó ha dit que "és una situació que cal veure a fons on s'ha fallat i plantejar totes les mesures que calgui". "Encara no s'ha avançat en cap aspecte de la investigació, estem fent informes sobre el servei d'urgències", ha detallat.