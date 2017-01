El Ripollès suspèn el transport escolar per a avui i alumnes de Camprodon fan nit a Ripoll

A part de les carreteres, la neu també es va notar ahir al transport escolar perquè va obligar a avançar aquest servei al Ripollès i a la Garrotxa. Davant la intensitat de la neu, el Consell Comarcal del Ripollès va informar que suspenia el transport escolar per a avui a tota la comarca. El cas és que ahir a la tarda ja es va optar per suspendre les classes a Camprodon i es va activar el transport escolar per retornar els alumnes als seus pobles. Tot i això, la sala de plens del Consell Comarcal del Ripollès –a Ripoll– va haver d'acollir uns 50 escolars del CEIP Doctor Robert de Camprodon que tornaven d'una excursió de Barcelona i no podien arribar a casa. De fet, el Consell Comarcal va donar berenar a aquests alumnes, que també van mirar dibuixos animats a la sala de plens. Al final, van haver de fer nit a Ripoll perquè –a causa de la forta nevada– es va decidir que els escolars dormissin a un hotel del municipi. També tres alumnes del CEE Ramon Suriñach van haver de fer nit a Ripoll.

Els estudiants de Molló, Setcases i Salarsa es van quedar a les escoles fins que es van netejar les carreteres, mentre que es va activar el transport escolar amb vehicles 4x4 per als alumnes de Gombrèn, Queralbs, Pardines i Campelles. A la Garrotxa, als centres Verntallat de la Vall d'en Bas i Joan Maragall de Santa Pau es va avançar la sortida del transport. També l'Ajuntament d'Olot va suspendre les classes de tots els centres de la ciutat amb cicles formatius i de l'Escola Oficial d'Idiomes, tot i que al final es va fer classe en alguns dels instituts de Secundària amb cicles formatius per als estudiants que s'havien desplaçat a Olot des d'altres localitats. Així mateix, moltes famílies van anar a les escoles de la ciutat a buscar la mainada abans que acabessin les classes. Una de les principals afectacions a Olot va tenir lloc cap a les sis de la tarda, quan l'autobús del transport urbà va quedar encallat al barri del Morrot. Segons el regidor d'atenció a les persones de la ciutat, Josep Gelis (PDeCAT), va ser un incident de poca importància que es va solucionar a partir d'una intervenció de la brigada municipal. Al vespre, Gelis va informar que la brigada d'Olot havia llançat sal a les cruïlles més complicades i als llocs on es pogués relliscar.



Gruixos importants

Pel que fa a les acumulacions de neu més importants, segons el Servei Meteorològic de Catalunya van arribar als 20 centímetres a Sant Pau de Segúries (al Ripollès), als 17 centímetres a Puigcerdà (a la Cerdanya), als 13 centímetres a Gombrèn i a Ripoll, així com als sis centímetres a Albanyà (a l'Alt Empordà). Aquests gruixos van provocar que fos necessària l'actuació de les màquines llevaneus. Fins i tot, en el cas de l'Alt Empordà, la neu va fer acte de presència en indrets com el monestir de Sant Pere de Rodes, al Port de la Selva.