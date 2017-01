Cassà presenta a la ciutadania els compromisos municipals del 2017

L'equip de govern de l'Ajuntament de Cassà repassarà avui a 2/4 de 8 del vespre a la sala d'actes de Can Trinxeria la feina feta el 2016 i presentarà els compromisos del 2017. L'objectiu de la sessió és rendir comptes amb la ciutadania de les actuacions previstes al Pla d'Actuació Municipal 2015-2019.

Les principals novetats previstes a les diferents àrees per al 2017 són les obres de remodelació d'una part del barri vell, la renovació dels contenidors de recollida selectiva, la instal·lació d'una zona d'autocaravanes, la revitalització i modernització de l'Espai Jove l'Escorxador, la posada en marxa de la Fira del Tap del 16 al 18 de juny, l'activació d'un servei d'ocupació integral destinat a totes les persones que busquen feina, i la incoporació d'un tècnic d'educació i un dinamitzador juvenil. En referència a la sessió d'aquest divendres, l'alcalde, Martí Vallès, explica que «un dels objectius que ens hem proposat des del primer dia és ser transparents amb l'acció de govern i per això rendim comptes anualment amb la ciutadania». Aquesta és la finalitat de l'acte previst per a aquest divendres en el qual hi haurà un torn obert de paraules.