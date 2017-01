«Estic content, he jugat amb la neu al pati»

L'endemà de la nevada va suposar suspensions de classes i afectacions viàries. La major part de les incidències van tenir lloc al Ripollès, on el gruix de neu era important. A la Garrotxa la neu només va afectar les zones altes. Així, l'única escola que va tancar va ser la de Riudaura, un municipi situat a uns 400 metres d'altitud.

Pel que fa al transport escolar, va quedar tancada la ruta d'Oix. Els autobusos van arribar fins a Castellfollit. La mesura va afectar els alumnes d'Oix que van a l'escola de primària de Montagut o als centres de secundària d'Olot. Arran de la nevada, Carreteres va suspendre les restriccions programades als túnels de Sant Esteve d'en Bas.

A la resta de la comarca, la nevada no va provocar afectacions perquè hi va nevar poc o, com a Olot, els serveis de la neteja municipal van treballar tota la nit.



Ripollès

Al Ripollès el transport escolar va restar suspès. El Consell Comarcal i l'Ajuntament de Camprodon van vetllar pel benestar dels 45 alumnes i professors de l'escola Doctor Robert de Camprodon, que van passar la nit del 25 al 26 allotjats en un hotel de Ripoll.

Els alumnes de l'escola Doctor Robert retornaven de Barcelona amb autocar discrecional. Atès que la carretera C-38 estava tallada a partir de Sant Joan de les Abadesses, des del Consell Comarcal del Ripollès i com a mesura de seguretat es van aixoplugar els alumnes i mestres a les dependències de la corporació i se'ls va proporcionar berenar.

Dimecres al vespre, i davant la reactivació de les precipitacions i l'estat de la xarxa viària, el dispositiu especial de nevades del Consell Comarcal del Ripollès va decidir allotjar els alumnes i els mestres en un hotel de Ripoll. Ahir, a tres quarts d'11 del matí, els alumnes van arribar a Camprodon.

El dia abans, tres alumnes del Centre d'Educació Especial Ramon Suriñach de Ripoll van ser traslladats amb un vehicle 4x4 fins als seus domicilis a Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries i Llanars.



Escoles quasi buides

Tot i no haver-hi transport escolar, les escoles de Campdevànol, Sant Pau de Segúries, Llanars, Ribes de Freser i Sant Joan de les Abadeses van obrir, però sense activitat lectiva. Sense classes, les escoles obertes es van convertir en espais de jocs.

A Campdevànol, un nen deia: «Estic molt content perquè a casa no tinc jardí i avui jugo amb la neu al pati de l'escola».

Al CEIP Pirineu Campdevànol hi havia un mestre per cada dos nens –11 mestres i 22 estudiants–, un fet gens habitual que només s'explicava per la neu.



Cinc vies afectades per la neu

A primera hora, la circulació estava tallada a la GIV-4016 entre Toses i Planoles. Calien cadenes per transitar per la N-260, de Ribes de Freser fins a Fontanals de Cerdanya; a la GIV-521, a Sant Joan de les Abadesses; a la GIV-5223, a Molló; i la GIV-5264, a Llanars. També hi havia perill de gel a la C-17 per accedir a Ripoll.

Al migdia, calien cadenes per circular entre Camprodon i Molló i s'alertava de plaques de gel i neu a la calçada a la N-260 entre Ribes de Freser i Fontanals de Cerdanya; a la C-26, de Ripoll a les Llosses; i a la C-38, de Sant Joan de les Abadesses fins a Llanars (GIV-5264).