L´Estat ha tardat dos anys a fer el 65% d´un tram de 3,3 quilòmetres de la N-II

Quan només queda un any per acabar les obres del desdoblament de la N-II entre Medinyà i Orriols, segons el termini previst, l'Estat ha executat dues terceres parts del pressupost dels treballs. Així ho explica el Govern espanyol en una de les respostes per escrit al diputat gironí del PDeCAT al Congrés, Jordi Xuclà. L'Executiu del PP exposa que la inversió feta –fins a finals de desembre de l'any passat– ha estat de 7,6 milions d'euros. Per tant, com que el pressupost del desdoblament de Medinyà a Orriols és d'11,8 milions, fins ara l'Estat ha executat gairebé el 65% de la inversió prevista. El calendari del projecte apunta que les obres per duplicar aquest tram de la N-II –de només 3,3 quilòmetres– haurien de finalitzar a principis de l'any vinent.

Pel que fa a l'altre tram de la N-II que també s'està desdoblant, entre Maçanet de la Selva i Sils, el Govern espanyol ha executat més de dues terceres parts del pressupost quan falta més d'un any per acabar els treballs, si es compleix el termini previst. En les respostes per escrit dirigides a Xuclà, l'Executiu del PP concreta que la inversió feta –fins a finals de novembre de l'any passat– ha estat de 14,7 milions. Així, com que el pressupost del desdoblament de Maçanet a Sils és de 21,2 milions, de moment l'Estat ha executat aproximadament el 70% de la inversió prevista. Segons el calendari del projecte, les obres per duplicar aquest tram de la N-II –de tan sols 2,7 quilòmetres– haurien de finalitzar a la meitat de l'any vinent.



En obres des del 2015

Tant el tram Medinyà-Orriols com el Maçanet-Sils es troben en obres des del 2015, quan van començar els treballs per tornar a desdoblar-los (ja que s'havien començat a duplicar per primera vegada fa prop d'una dècada). El cas és que, en aquesta ocasió, el Govern espanyol ha fixat uns terminis que són superiors que el primer cop. El 2006 es va adjudicar la construcció del desdoblament entre Maçanet i Sils per 30 mesos. En canvi, quan a finals del 2014 es va formalitzar un nou contracte per reprendre les obres, es va fer amb un termini de 40 mesos. En aquesta línia, el 2009 es va adjudicar el desdoblament entre Medinyà i Orriols per 20 mesos. Tot i això, quan a la meitat del 2015 es va formalitzar un nou contracte per reprendre els treballs, es va fer amb un termini de 32 mesos.