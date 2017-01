La Marxa Pagesa creua Girona per la dignitat dels agricultors i ramaders

No és la primera tractorada, ni tampoc la primera manifestació que fan. Els agricultors i ramaders d'aquest país són històricament uns referents a l'hora de fer ús del noble dret de protestar. Mai abans però, l'havien exercit com ahir. Mai abans havien fet una marxa simultània de tres dies amb tractors des dels confins de Catalunya fins a Barcelona per reclamar una activitat digna.

«Una suma d'una cosa, més una altra, més una altra, ens ha decidit a reivindicar que nosaltres també existim, i que som aquí, i que la classe política acabi entenent que formem part d'aquesta societat», va assenyalar a l'ACN el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Caball. El sindicat va ser-ne l'organitzador i entre les reivindicacions principals hi ha «renovar el contracte de la societat amb el camp per al futur més immediat».

A més, el sector denuncia, entre d'altres, que la renda agrària catalana acumula una davallada del 39%, en termes constants, entre el 2001 i el 2015.

Per tot això, ahir van donar el tret de sortida a la Marxa Pagesa des de 15 poblacions diferents de la geografia catalana. A les comarques gironines el lloc indicat per començar l'etapa va ser Figueres. Desenes de tractors procedents de l'Alt Empordà van baixar N-II avall. Anaven en fila a 25 quilòmetres per hora, però segons el Servei Català de Trànsit, no es van registrar incidències remarcables al llarg del matí, llevat d'algunes retencions temporals.

Al voltant de les 13 hores la columna va arribar a Medinyà, lloc on tractors d'altres punts de la demarcació com el Baix Empordà i el Pla de l'Estany es van reunir amb la comitiva inicial. Més de 70 vehicles en total i una seixantena de persones que van aturar-se per dinar al municipi per després de tornar a la carretera idirigir-se a la ciutat de Girona.

El coordinador territorial de les comarques gironines, Xavier Frigola, comentava ahir la seva satisfacció per haver organitzat aquest esdeveniment. «Per l'originalitat de la protesta, per l'acció conjunta i coordinada arreu de Catalunya i perquè tot confluirà en una capital com Barcelona, ja podem dir que la protesta ha estat un èxit», va afirmar.

Ja a la capital de la província (on va fer parada a Fontajau i va seguir per la carretera Barcelona en direcció sud), la comitiva va ser rebuda per l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, a la qual li van fer entrega del manifest on es resumeixen les principals reivindicacions del sector.

Posteriorment, els tractors van enfilar N-II, avall passant per localitats com Riudellots i Vidreres, lloc on va finalitzar la primera de les tres etapes fins arribar a Barcelona.



«Compromís» de Serret

La consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, va voler donar un missatge de «compromís i defensa» per tirar endavant el sector primari «posant tots aquells elements que realment són necessaris per dignificar-lo».