El moviment Lliures es presenta a Girona reivindicant el centralisme polític

El moviment Lliures es va presentar ahir al vespre a Girona en un acte que va reunir un centenar de persones. Aquest grup, que està integrat –entre altres persones– per exmembres de CDC i Unió, va reivindicar l'espai del centralisme polític. Així ho va demanar un dels impulsors de Lliures, l'exconseller i exdiputat de CDC Antoni Fernández Teixidó, que va deixar clar que l'objectiu del moviment és «posar el catalanisme al dia», recuperant un espai que, segons va valorar, «ha quedat abandonat». «La gent se sent òrfena», va considerar Fernández Teixidó, que va afegir que el moviment busca la llibertat allunyant-se dels populismes. També va remarcar que el procés sobiranista «ha ocupat massa temps».

En aquest sentit, un altre dels impulsors del moviment, l'exdiputat d'Unió Roger Montañola, va avançar que Lliures pretén néixer «com el primer partit postprocés». Montañola va criticar que la CUP marqui «la manera de viure». «Hem de treure aquesta gent de la capacitat d'influència», va afirmar. També va subratllar que la independència no és possible «sense anar a les armes» i va lamentar que la política amb seny «ja no existeix». Finalment, Montañola va apuntar que «un dels delictes d'aquest país és intentar fer-se ric» i va retreure als treballadors públics que «responguin per les seves funcions».