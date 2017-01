Els permisos de maternitat cauen gairebé un 6% a la demarcació

El nombre de permisos de maternitat ha caigut un 5,89% a la demarcació de Girona el 2016 (respecte a l'any anterior). Segons les dades de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, se n'han concedit 4.428. Del total de permisos de maternitat concedits a Catalunya el 2016, 4.352 van ser gaudits per la mare (un 6,02% menys que el 2015) i 76 pel pare (un 2,70% més). La despesa va superar els 25 milions d'euros, una xifra que suposa un descens del 3,70% respecte a l'any anterior. En canvi, el nombre de permisos de paternitat només ha disminuït un 0,16% a les comarques gironines el 2016 (respecte al 2015), ja que se n'han concedit 4.412. La despesa va superar els 3,5 milions, cosa que representa una baixada de l'1,17% respecte a l'any anterior.

Al conjunt de Catalunya, el nombre de permisos de maternitat ha caigut un 1,43% el 2016, perquè se n'han concedit 48.814. Tot i això, Catalunya s'ha situat com el segon territori de l'Estat on se n'han atorgat més. Al capdavant del rànquing hi ha Andalusia, amb 49.613. Del total de permisos concedits a Catalunya el 2016, 47.832 van ser gaudits per la mare (un 1,66% menys que el 2015) i 982 pel pare (un 11,34% més). La despesa va ascendir fins als 301,2 milions d'euros, una xifra que suposa un descens de l'1,43% respecte a l'any anterior. A l'Estat el nombre de permisos de maternitat es va mantenir estable, amb 278.509 prestacions el 2016 (un 0,04% més que el 2015).

Per demarcacions, a part de Girona, la majoria de permisos de maternitat es van concedir a Barcelona, amb 37.402, mentre que a Tarragona van ser 4.561 i a Lleida 2.423. Pel que fa als permisos de paternitat, més enllà de Girona, a Barcelona se'n van donar 772, a Tarragona 104 i a Lleida 30. Així mateix, les excedències per cura familiar van augmentar un 14,2% a Catalunya, fins a les 7.509. D'aquestes, 6.917 es van concedir a dones i només 592 a homes.