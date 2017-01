Vídeo: Les vaques del Santuari Gaia de Camprodon jugant a la neu

Les 19 vaques i toros que viuen en el Santuari Gaia de Camprodon van celebrar la nevada que va començar la tarda del 25 de gener. Ho demostra aquest vídeo, que s'ha començat a viralitzar a les xarxes socials.

"Per a nosaltres està sent complicat aquests dies perquè ens hem quedat aïllats sense poder sortir del Santuari, però el que estem vivint amb els animals que aquí viuen és molt bonic. Veure'ls jugar com a nens i feliços, és pel que ens estem deixant la pell cada dia" explica Ismael López, co-fundador de Santuari Gaia.

El Santuari Gaia és un refugi per a animals que han estat explotats, maltractats o abandonats.