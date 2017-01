Vuit propostes per gaudir del cap de setmana a les comarques de Girona

Aprofitar les oportunitats del Firarebaixa, gaudir de les propostes del Girona 10, divertir-se amb una comèdia o escoltar la millor música independent en directe, són algunes de les activitats destacades d'aquest últim cap de setmana del mes de gener.

1 Firarebaixa

Fins diumenge, el Palau de Fires de Girona acull la 25a edició del Firarebaixa. Una oportunitat per buscar, remenar i adquirir tot tipus de productes i complements a un preu més rebaixat que mai. L´horari d´obertura d´aquesta edició és de 10 del matí a 11 de la nit, menys diumenge, que la fira tancarà portes a les 8 del vespre.



2 L´oferta del Girona 10

De divendres a diumenge, Girona torna a ser un aparador viu, ple d´activitats, amb tots els esdeveniments i espectacles que es porten a terme a la ciutat, a un preu màxim de 10 euros. Des de menús als restaurants, a visites guiades, teatre, música i moltes més activitats, Girona 10 vol fer gaudir de la ciutat als visitants, però també als seus residents.



3 La comèdia "Avui no sopem" arriba a Girona

Pep Anton Gómez i Jordi Sánchez tornen a unir les seves forces per crear Avui no sopem, que es representarà dissabte, a les 9 de la nit al Teatre Municipal de Girona. La comèdia gira entorn de la Maria Teresa i en Vicenç, un matrimoni de classe mitjana resident a Barcelona. Estan jubilats i fa temps que volen marxar de la ciutat i anar a viure a la masia del poble, però mai s'acaben de decidir.

4 Ferran Joanmiquel explora l´univers femení a Lloret

La companyia Cos a Cos, presenta aquest dissabte, a les 9 de la nit al Teatre de Lloret de Mar, "Tamar, la filla de Chagall", un monòleg escrit i dirigit per Ferran Joanmiquel i protagonitzat per l´actriu Mireia Vallès, Tamar és una jove israelita d´origen sefardita que, en un viatge a contracor cap al seu passat familiar, arriba a Girona. A la ciutat hi durà una clau vella i rovellada que suposadament obrirà la porta on vivien els seus avantpassats.



5 Santi Campos & Herederos al Yeah! de Girona

Convertit en refugi per als amants de la música independent de la ciutat, el Yeah Indie Club continua apostant per una programació estable de concerts al llarg de l'any. Aquest dissabte, a partir de les 11 de la nit, serà el torn de Santi Campos & Herederos. Pop de guitarres, elegant i visceral que de ben segur farà les delícies de molts. La vetllada continuarà un cop finalitzi el concert, de la mà del gironí Dj. Radio Beat, que oferirà una acurada selecció d´èxits musicals actuals i clàssics.



6 La Sarsuela, segons Le Croupier, a Bescanó

Diumenge, a les 6 de la tarda, Le Croupier presenta al Teatre de Bescanó el seu espectacle "Dinamita. La Sarsuela". Dirigit per Mont Plans i seguint la fórmula de teatre musical iniciada a "Esperança Dinamita", aquest espectacle estrenat en la darrera edició del Temporada Alta, ret homenatge al món de la sarsuela, amb l´originalitat i l´humor propi de Carles Cors.

7 Dos mestres del saxo al Sunset de Girona

Tota una llegenda del jazz, el gran saxofonista de Rhode Island Scott Hamilton torna aquest diumenge a la ciutat de Girona, a partir de 2/4 de 9 del vespre al Sunset Jazz Club, acompanyat pel català Toni Solà. Junts oferiran una sessió trepidant que tancarà el festival Saxorama. Màgia musical, parlada i presentada amb un toc diferent i molt còmic.



8 Valery Gergiev visita Girona aquest diumenge

El cicle Ibercamera enceta l´any aquest diumenge, a les 8 del vespre a l´Auditori de Girona, amb l´actuació de Valery Gergiev i la llegendària Orquestra del Teatre Mariinsky de Sant Petersburg. El mestre Gergiev proposa un programa que permetrà gaudir d'una sàvia barreja entre obres cèlebres i perles menys conegudes del gran repertori rus.