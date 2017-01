22 anys i mig de presó per als germans que van degollar una jove índia a Olot

El tribunal ressalta que van "augmentar deliberadament" el dolor de la víctima assestant-li quinze ganivetades abans de matar-la

ACN Girona .- El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a 22 anys i 6 mesos de presó per a Sodhi Ajit i Gurjeet Singh, els germans que van degollar una jove índia a Olot el 24 de gener del 2012. L'alt tribunal desestima el recurs de les defenses i avala íntegrament la sentència dictada per l'Audiència de Girona, que els va condemnar per un delicte d'assassinat per traïdoria i acarnissament amb una agreujant de parentiu, perquè un era el marit i l'altre el cunyat de la víctima. La sentència ressalta que els condemnats van augmentar "deliberadament i inhumanament" el patiment de la dona perquè li van assestar quinze ganivetades a zones no vitals abans de matar-la "degollant-la d'una forma salvatge".

La sentència ja és ferma. El Tribunal Suprem, com ja va fer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), confirma la sentència dictada per l'Audiència de Girona el maig del 2015 condemnant Sodhi Ajit i Gurjeet Singh a 22 anys i mig de presó.

El crim va tenir lloc al pis que tots tres compartien, situat al carrer Pintor Velázquez d'Olot. El mòbil del crim era la relació sentimental que la jove tenia amb el seu cunyat, corroborada per l'ADN d'ell que van trobar a l'anus de la víctima.

Els condemnats es van posar d'acord per matar la víctima. El 24 de gener del 2012 van sortir de la feina al migdia i van anar a casa, on sabien que hi hauria la víctima dormint després de treballar durant el torn de nit. Aleshores, es van abraonar sobre la víctima i li van clavar les navalles que duien en cinc ocasions a la zona abdominal i en dues ocasions a la toràcica, també li va clavar els punyals a la zona temporal esquerra i li van intentar tallar el coll almenys en dues ocasions. Finalment, la van degollar.

Per això, a banda de considerar provat que la van matar, conclouen que van actuar amb traïdoria, aprofitant que la noia dormia i no es podia defensar, i amb acarnissament, perquè li van causar uns patiments innecessaris per matar-la.

Les defenses, en el seu recurs, qüestionaves que es complissin els requisits legals de l'acarnissament. El Suprem, però, conclou que "els acusats van assestar a la víctima més de quinze ganivetades en zones on no era previsible que li ocasionessin la mort de manera immediata". "L'única finalitat plausible era la d'augmentar deliberadament i inhumanament el dolor de l'agredida, prolongant la seva agonia", argumenta el tribunal.

El Suprem també descarta que els hagin condemnat sense proves suficients perquè, tot i no tenir proves directes del crim, el jurat popular i el magistrat que va dictar la sentència van valorar el conjunt d'indicis que apuntaven cap als dos germans com a culpables de l'assassinat.

L'ADN i les restes de sang a les navalles que duien els acusats van ser claus per condemnar-los, així com les ferides que Gurjeet Singh tenia i que són compatibles amb un intent de defensa de la víctima. També les restes de material genètic que la víctima tenia sota les ungles.

El Tribunal Suprem confirma així la condemna de Sodhi Ajit i Gurjeet Singh com a autors d'un assassinat agreujat (per traïdoria i acarnissament) amb un agreujant de parentiu a 22 anys i 6 mesos de presó cadascun. En matèria de responsabilitat civil, hauran d'indemnitzar el fill de la víctima amb 251.000 euros.