La DGT ha batut un rècord d'expedició de carnets de conduir cotxes durant el 2016

La Direcció General de Trànsit (DGT) va assolir un rècord d'expedició de carnets de conduir cotxe el 2016. Durant l'any passat, va produir fins a 7.998 carnets de la categoria B. I el mes amb més permisos expedits va ser el juliol, amb un total de 852. Es pot qualificar de rècord si es té en compte que la mitjana d'expedició d'aquest tipus de llicència de conduir és d'unes 5.000.

Aquesta xifra arriba després que el 2015 els mateixos examinadors exterioritzessin la problemàtica amb la que conviuen. Va esclatar en forma de vaga i no es van aturar fins que van aconseguir un compromís de la Direcció General de Trànsit. Això va ser a finals de 2015 i a partir d'aquí, com a mostra de bona voluntat, els treballadors de la DGT van tornar a la feina. L'acord definitiu va suposar l'aturada de les mobilitzacions però quan això va succeir ja hi havia acumulats 1.500 alumnes, ja que no havien pogut fer exàmens des del setembre. Aquesta xifra va augmentar fins als 3.000, una dada que van aportar llavors des de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona.

L'acord de la DGT suposa la creació de noves places, un fet però que no s'ha produït. De fet segons fons sindicals, aquest xifra dels 7.998 carnets del 2016 s'ha aprovat per una banda per la bonda voluntat dels examinadors actuals que fan hores extres i treballen a la tarda. I també per una mesura que el govern espanyol va decidir incorporar i que consisteix en tenir examinadors itinerants. Això suposa que una persona baixi a Girona a fer més exàmens.

Tot i això aquestes mesures són provisionals perquè, segons fonts sindicals, de la mateixa manera que ara es permet fer hores extres, pot ser que la DGT decideixi eliminar-ho i el mateix pot passar amb l'examinador itinerant. Per tant, asseguren que haver fet més exàmens no representa que hi hagi més examinadors. Actualment a Girona hi ha deu examinadors fixos i la necessitat en aquesta àrea seria d'almenys 13. Amb el suport que ara reben es fan uns 35 exàmens més a diari. Fet que ha provocat que la cua per treure's el carnet de cotxe hagi baixat a la demarcació, almenys una mica tot i que hi continua havent espera.