La Diputació anul·la 11 subvencions atorgades per a la restauració de monuments per no haver-se justificat

La Diputació de Girona ha anul·lat 11 subvencions econòmiques atorgades l'any 2015 per a la restauració de monuments per no haver-se justificat. La junta de govern del passat 20 de desembre va acordar «declarar la pèrdua del dret d'obtenir les subvencions concedides» el 2015 –dins la campanya del pla de monuments– per «no haver presentat els corresponents justificants». El motiu és que, en la majoria dels projectes, el cost total de les obres va ser inferior al pressupost presentat amb la sol·licitud dels ajuts, mentre que en un dels casos no es va arribar a executar. De fet, l'acord de la junta de govern recorda que la Diputació va concedir una pròrroga per a la justificació de les subvencions perquè algun dels afectats ho va demanar.

Pel que fa als imports no justificats, el més elevat pertany al projecte que no es va fer abans que acabés el termini per poder donar compte de l'ajut. Es tracta de la subvenció de 10.000 euros a l'Ajuntament de Roses per al condicionament del rec Fondo (a l'àmbit de la Ciutadella). La següent quantitat més alta no justificada és de 2.899 euros. És un ajut que correspon al consistori de Besalú per a la restauració de Sant Martí de la Capellada. Un altre dels imports dels quals no s'ha donat compte és de 1.026 euros, que forma part de la subvenció a l'Ajuntament de Sarrià de Ter per a la millora de l'edifici anomenat «El Coro».



Imports menors

Entre la resta dels imports no justificats dels ajuts per a la restauració de monuments, les quantitats són més petites (en tots els casos, estan per sota dels 300 euros). Per exemple, un dels imports dels quals no s'ha donat compte és de 296 euros, que pertany a la subvenció al consistori d'Hostalric per a la millora del castell del municipi. Una altra quantitat no justificada és de 264 euros. És un ajut que correspon a l'Ajuntament de Masarac per a la restauració de l'església de l'Om. Així mateix, no s'ha donat compte d'un import de 253 euros, que forma part de la subvenció al consistori de Caldes de Malavella per a la restauració de les termes romanes.