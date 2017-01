Jet2 preveu quadruplicar el nombre de passatgers a l'aeroport aquest any

Jet2 preveu quadruplicar el nombre de passatgers a l'aeroport de Girona-Costa Brava aquest any. L'aerolínia britànica ha anunciat recentment que passarà dels 40.000 seients del 2016 a gairebé 180.000 el 2017. Aquesta gran crescuda s'explica per l'augment del nombre de destinacions i de freqüències respecte a l'exercici passat.

Actualment Jet2 ofereix des de l'aeroport vols a ciutats exclusivament del Regne Unit. Durant el 2016 va anunciar un increment de la seva presència a Vilobí d'Onyar, passant de tres a nou rutes de cares a la temporada alta. «Si bé aquesta campanya ha anat millorant per setmanes, amb l'anunci de noves rutes i increment de places per a la temporada en curs, les previsions per al futur són encara millors», asseguren els responsables de la companyia.

Aquestes previsions són més optimistes que les que el conseller delegat de l'empresa, Steve Heapy, va oferir durant la presentació en societat dels nous vols de Jet2 a Girona. En aquella ocasió el CEO de l'aerolínia va calcular que al llarg del 2017 es transportarien 63.000 passatgers, una xifra molt més modesta que l'aforament anunciat de 180.000 places, tenint en compte que l'any passat de les 40.000 que oferia en va acabar omplint 36.000.

Segons explica la companyia en un comunicat, això serà possible gràcies a les 9 rutes realitzades entre l'aeroport i les 9 bases de Jet2 al Regne Unit (Londres-Stansted, Belfast, Birmingham, East Midlands, Edimburg, Glasgow, Leeds, Manchester i Newcastle), «aconseguint un pic de 21 vols per setmana en temporada alta (van ser 7 per setmana el 2016)».

A més, la temporada de vols començarà a finals d'abril i acabarà a finals d'octubre, és a dir, durarà dos mesos més que el 2016. En aquest sentit, els responsables de Jet2 també auguren que «s'observarà un fort augment de turisme familiar».

L'aerolínia anglesa és meitat companyia regular meitat touroperador a través de Jet2holidays. A hores d'ara aquest ens ja s'ha aconseguit associar amb 76 hotels contractats directament a Girona i a la Costa Brava. Segons Heapy, «aquest creixement demostra el nostre compromís amb Girona».

Per la seva banda, el delegat del Govern a Girona i president de l'Associació per a la Promoció i Desenvolupament de les Comarques Gironines (AGi) va subratllar que «la planificació dels vols de Jet2 a Girona és una gran notícia a nivell econòmic que contribueix a la diversificació turística de les nostres comarques i a millorar la connectivitat europea».

Si les previsions es compleixen, Jet2 es podria convertir en la segona aerolínia que opera a l'aeroport després de Ryanair i per davant d'altres companyies com Transavia o Thomson Airways.