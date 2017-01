Quatre entitats demanen que es regulin «els privilegis dels caçadors»

La federació Ecologistes de Catalunya –a la qual pertanyen l'organització del Pla de l'Estany Limnos, el Grup de Defensa del Ter, l'Associació de Naturalistes de Girona i l'empordanesa Iaeden– demana «una regulació dels privilegis dels caçadors». En la seva opinió, la llei actual els afavoreix a ells i als seus interessos.

Després que un home disparés mortalment dos agents rurals mentre feien un control rutinari, la federació condemna l'acció, transmet el condol als afectats i reconeix la tasca dels agents rurals. Però també assegura, mitjançant un comunicat, que «les amenaces dels caçadors cap als agents rurals, els excursionistes, la resta d'usuaris del medi natural, la gent que ens dediquem a l'estudi i la defensa de la natura, o fins i tot els propietaris de les finques rústiques, han estat una constant».

Per a Ecologistes de Catalunya, fins ara, «ni l'administració ni la Justícia havien fet res per aturar aquestes situacions, ni els mitjans de comunicació se n'havien fet ressò», perquè no s'havien produït ni ferits greus ni víctimes mortals. Els grups mediambientals recorden que la nova Llei de Caça és a punt d'iniciar el debat parlamentari i lamenten que la Generalitat els hagi exclòs del debat previ a la seva redacció, un diàleg que critiquen que l'administració hagi limitat a la Federació Catalana de Caça.

Reaccions

Ahir, la Federació Catalana de Caça i l'Oficina Nacional de la Caça (ONC) van anunciar que es personarà com a acusació particular contra Ismael R.C., acusat de matar dos agents rurals al Segrià, per al que demanaran la màxima pena possible. En un comunicat, aquesta organització va qualificar d'«execrables» els fets ocorreguts el dissabte 21 de gener en un vedat de caça al terme municipal d'Aspa, que van tenir com a tràgic desenllaç la mort de dos membres del cos d'Agents Rurals pels trets efectuats per Ismael R.C.

La federació ha pres la decisió de personar-se com a acusació «davant l'extrema gravetat dels fets, inconcebibles i devastadors, i pels danys morals i contra la imatge dels caçadors del conjunt de l'Estat, que s'ha vist greument perjudicada per l'injustificable acció d'aquest individu concret».

Per la seva banda, l'Associació Professional d'Agents Rurals de Catalunya (ASPARC) també va anunciar que es presentarà com a acusació pública en el procés judicial obert contra l'autor del crim d'Aspa. En el procés, que dirigeix el Jutjat d'Instrucció número 4 de Lleida, també es personarà l'Associació Espanyola d'Agents Forestals i Mediambientals, tot i que separadament per «coordinar-se i sumar esforços». ASPARC va explicar en un comunicat que així podran tenir accés a tot el sumari i que els fets siguin «clars».

D'altra banda, l'Associació Professional d'Agents Rurals va advertir que amb les noves condicions de les inspeccions de caça, que des d'ahir es fan en grups de tres persones, no hi ha prou agents ni mitjans per mantenir un nivell que «ja era clarament insuficient». L'associació confia que aquestes mesures siguin «provisionals i transitòries», però va advertir que cada any es fan 7.000 inspeccions de caça a tot Catalunya i que, a partir d'ara, no hi haurà prou recursos. Per això, esperen que en breu es reglamenti la formació i els mitjans de defensa de què han de disposar els agents, amb l'objectiu de reprendre la capacitat per fer inspeccions ordinàries «amb el màxim de seguretat».

Pel que fa a l'obligatorietat d'anar armats i amb armilles antibales, ASPARC va recordar que són condicions que ja s'estan aplicant des del 2004 en tots els serveis especials d'antifurtivisme que duu a terme el cos.