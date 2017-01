El 62% de l'alumnat ha patit o coneix casos de violència masclista a la Universitat

El 62% de l'alumnat que va participar en l'estudi «Violència de gènere a les universitats espanyoles» havia patit, o coneixia algú que ho havia fet, situacions de violència de gènere en el context universitari; un 49% es va referir a més d'un tipus d'accions violentes. En el 92% dels casos reconeguts, la víctima era una estudiant dona. En canvi, el perfil majoritari de l'agressor (el 84%) era masculí.

L'estudi mostra que el 25% de l'alumnat enquestat va dir que l'agressor era un professor i només un 16% era una persona desconeguda per la víctima. Una altra dada rellevant és que el 91% no va denunciar els fets, encara que el 66% sí que ho va explicar a algú.

Les autores de la recerca van plantejar 14 situacions diferents i, en totes elles, el percentatge d'homes que no les van interpretar com a violència de gènere supera el de les dones. Aquestes accions inclouen insults, control sobre les persones amb qui es parla, exigència constant d'explicacions, crítiques a l'aparença física, intimidacions i amenaces, tocaments no consentits, assetjament mitjançant trucades, correus, cartes o notes, menyspreus o relacions sexuals forçades. En ser preguntat per si havia patit alguna d'aquestes accions a la Universitat o si coneixia algú a qui li hagués passat, el 42% de l'alumnat va respondre que sí pel que fa a comentaris sexistes sobre la capacitat intel·lectual de les dones o de càrrega sexual humiliant. Un 20% també va contestar afirmativament en relació a situacions de violència psicològica i un 16% sobre la difusió de rumors de contingut sexual. Un 7% va identificar agressions físiques, el mateix percentatge que petons o tocaments sense permís, un 6% pressions per tenir relacions i un 2% agressions sexuals.

La investigació s'emmarca en un projecte I+D+I Violència de gènere a les universitats espanyoles elaborat entre 2006 i 2008, finançat per l'Institut de la Dona i el Ministeri de Treball i Assumptes Socials. Parteix d'un treball previ realitzat al Centre d'Investigació en Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats Socials de la Universitat de Barcelona, en l'àmbit de la socialització preventiva de la violència de gènere i dels debats impulsats pel seu Grup de Dones (SAFO). Recentment, la revista especialitzada més important a nivell mundial, Violence Against Women, ha publicat la recerca de les investigadores catalanes Rosa Valls, Esther Oliver, Montse Sánchez Aroca, Laura Ruiz Eugenio i Patrícia Melgar.

Tal com remarquen les autores, el caràcter inèdit de la investigació a l'Estat les va portar, primer, a estudiar els treballs fets a diverses universitats del món. Un cop analitzada la situació, van constatar la necessitat d'educar sobre la violència de gènere per «desmuntar estereotips i falses creences» i de «difondre missatges condemnatoris de la violació».